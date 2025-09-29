શું તમારો EMI સસ્તો થશે? RBIની નાણાકીય નીતિ બેઠક આજથી શરૂ
ત્રણ દિવસીય નાણાકીય નીતિ બેઠક બુધવારે રેપો રેટ પર નિર્ણય સાથે શરૂ થઈ રહી છે. SBI ના અહેવાલ મુજબ 25 bps ઘટાડો શક્ય છે.
Published : September 29, 2025 at 5:04 PM IST
મુંબઈ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ની ત્રણ દિવસીય બેઠક આજથી શરૂ થઈ છે. છ સભ્યોની સમિતિ દેશની આર્થિક પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરશે અને રેપો રેટ જેવા મુખ્ય નીતિ દરો પર નિર્ણય લેશે. આ બેઠક બુધવાર, 1 ઓક્ટોબર સુધી ચાલુ રહેશે અને RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા સવારે 10 વાગ્યે નાણાકીય નીતિની જાહેરાત કરશે.
આર્થિક પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા
બેઠકનું મુખ્ય ધ્યાન દેશની વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવાનું અને વૃદ્ધિને વેગ આપવા અને ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવા માટે રેપો રેટમાં ફેરફાર જરૂરી છે કે નહીં તે નક્કી કરવાનું રહેશે. દરેક નાણાકીય નીતિ નિર્ણય બજાર, ઉદ્યોગ અને સામાન્ય લોકો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે તે ઉધાર ખર્ચ અને રોકાણ વાતાવરણને અસર કરે છે.
ઓગસ્ટ મીટિંગ અને વર્તમાન અંદાજો
ઓગસ્ટમાં યોજાયેલી છેલ્લી નાણાકીય નીતિ બેઠકમાં, સમિતિએ સર્વાનુમતે રેપો રેટ 5.5 ટકા પર યથાવત રાખ્યો હતો. જોકે, આ વખતે સંજોગો અલગ દેખાય છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, RBI વર્તમાન સંજોગોમાં દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટ (bps) ઘટાડો કરી શકે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે સપ્ટેમ્બર મીટિંગમાં દરમાં ઘટાડો ન કરવાથી "ટાઈપ 2 ભૂલ" થઈ શકે છે, જેનો અર્થ થાય છે કે વર્તમાન તક ગુમાવવી.
ફુગાવો નિયંત્રણમાં છે, દરમાં ઘટાડો કરવાનો માર્ગ સરળ
SBI ના અહેવાલ મુજબ, જૂનથી દરમાં ઘટાડાની સંભાવના વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ છે, પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિ તેના તરફેણમાં છે. ફુગાવાનો દર (CPI) નિયંત્રણમાં છે અને આગામી મહિનાઓમાં તેમાં વધુ ઘટાડો થવાની ધારણા છે. સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં છૂટક ફુગાવો 2 ટકાથી નીચે રહી શકે છે. જો GSTમાં કોઈ ઘટાડો થાય તો પણ, ઓક્ટોબર CPI આંકડો 1.1 ટકા સુધી ઘટી શકે છે, જે 2004 પછીનો સૌથી નીચો સ્તર છે.
શું અપેક્ષા રાખવી?
નિષ્ણાતો માને છે કે ફુગાવાને નિયંત્રણમાં રાખવા અને વૃદ્ધિને ટેકો આપવા માટે RBI આ વખતે દરોમાં 25 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો કરી શકે છે. જો આવું થાય, તો તે બજાર અને ઉદ્યોગને નોંધપાત્ર રાહત આપશે, અને ઉધાર ખર્ચમાં ઘટાડો વપરાશને વેગ આપી શકે છે. જો કે, RBI તેની વાતચીત વ્યૂહરચના અંગે ખૂબ જ સાવધ રહી છે અને કોઈપણ નિર્ણય સાથે સંતુલિત સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કરશે.
