GST સ્લેબમાં ફેરફારથી અંતે ફાયદો કોને? સરકારને વર્ષે કેટલા કરોડનું નુકસાન? જાણો એક્સપર્ટ પાસેથી - GST TAX SLAB

બુધવારે યોજાયેલી 56મી GST કાઉન્સિલે નવા GSTના દરો અને તેના સ્લેબ અંગે મહત્વની જાહેરાત કરી છે.

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ (ETV Bharat)
Published : September 4, 2025 at 3:06 PM IST

અમદાવાદ: ગુડ્સ અને સર્વિસ ટેક્સ એટલે કે GSTના સ્લેબ અને દરમાં ફેરફાર થવાના સમાચારથી સમગ્ર દેશમાં તેની આર્થિક અસરો અંગે વિવિધ મંતવ્યો રજૂ થાય છે. છેલ્લાં આઠ વર્ષથી દેશમાં અમલી GST અંગેની 56મી GST કાઉન્સિલે બુધવારની રાત્રે મહત્વના ફેરફાર કર્યા છે. આ ફેરફારોથી અંતે ફાયદો કોને થઈ શકે, જાણીએ આ અહેવાલમાં.

56મી GST કાઉન્સિલમાં મહત્વના નિર્ણયો, ટેક્સના બે સ્લેબ, 5 અને 18 ટકાનો સ્લેબ

GSTમાં મોટો બદલાવ થશે એની જાહેરાત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સ્વતંત્રતા દિવસે દિલ્લીના લાલ કિલ્લાથી કરી હતી. દેશવાસીઓ GSTમાં બદલાવની આશા રાખીને બેઠા હતા, જેથી દેશનું અર્થતંત્ર અને તેમની દિવાળી સુધરે. બુધવારે યોજાયેલી 56મી GST કાઉન્સિલે નવા GSTના દરો અને તેના સ્લેબ અંગે મહત્વની જાહેરાત કરી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે GSTના બે સ્લેબ 5 ટકા અને 18 ટકા જ રહેશે એમ જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, દેશના નાગરિકોની આવશ્યક ચીજ વસ્તુ સસ્તી થશે. દૂધ અને ઘઉં આધારિત રોટી, બ્રેડ GSTથી મુક્ત થતા સસ્તા બનશે. દેશમાં આરોગ્ય સેવા અને જીવન વીમો હવે GST મુક્ત બનશે. જ્યારે લક્ઝરી સેવા અને તમાકુ પર 40 ટકા સુધી GST લાદવામાં આવ્યો છે, જે મોંઘા બનશે. નવા જાહેર થયેલા GSTના દરોનો અમલ 22, સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં મુકાશે. GST સ્લેબ અને દરમાં ફેરફારથી દેશના નાગરિકો અને નાના વેપારી તથા ઉદ્યમીને ફાયદો થશે.

GSTમાં બદલાવ એ નીવડે વખાણ છે, અમલ પછી અસર વર્તાશે- જયેન્દ્ર તન્ના

ગુજરાત ટ્રેડર્સ એસોસિયેશનના પ્રમુખ જયેન્દ્ર તન્નાએ કહ્યું કે, GSTમાં બદલાવને હું ગ્રાહક અને વેપારી એમ બે રીતે મુલવું છું. નાણામંત્રીની GSTમાં બદલવાની જાહેરાતથી હાલ ફાયદો થાય એવું લાગે છે. પણ તેના અમલ બાદ ખબર પડે કે એ આ બદલાવ કેટલો અસરકારક બની રહેશે. GSTની પ્રક્રિયાને હજી સરળ બનાવવાની આવશ્યકતા છે. અમારી માંગ તો GSTની મર્યાદા 10 કરોડના ઉત્પાદન એકમો સુધી લઈ જવાની છે. જેનાથી નાના વેપારીઓને GST ભરવામાં કરાતો ખર્ચ અને કરચોરીને અટકાવી શકાય. નવા બદલવામાં મોંધી કારો અને ફૂડ આઈટમ્સ પરના ટેક્સને 40 ટકામાં સમાવેશ કરાયો જેનાથી ફૂડ આઈટમ મોંઘી બનશે એવું લાગે છે.

નવા GST સ્લેબ અને દરમાં બદલાવથી સરકારની આવક પર અસર પડશે- તેજસ શાહ
ગુજરાત સેલ્સ ટેક્સ બાર એસોશિયેશનના પૂર્વ પ્રમુખ તેજસ શાહે GSTના સ્લેબ અને બારમાં બદલાવને આવકારતા જણાવ્યું કે, સ્લેબ અને દરમાં બદલાવથી અંતે વેપારી અને ગ્રાહકોને ફાયદો થશે. જે વસ્તુ પહેલા 28 ટકાના સ્લેબમાં હતી. એ હવે 18 ટકાના સ્લેબમાં, 12 ટકાની વસ્તુઓ પાંચ ટકાના સ્લેબમાં તો કેટલીક વસ્તુઓ 18 ટકાના સ્બેબથી પાંચ ટકાના સ્લેબમાં આવી છે. જેનાથી ગ્રાહકને ક્યાંક છ થી 12 ટકા સસ્તી ઉપલબ્ધ થશે. નવા સ્લેબ અને ટેક્સ દરથી કેન્દ્ર સરકારને દર વર્ષે આશરે 4,500 કરોડની આવક ઓછી મળશે. પણ સરકારે કેટલીક લક્ઝુરીયસ વસ્તુઓને 28 ટકાથી 40 ટકામાં મૂકીને આવક વધે તેવો પ્રયાસ કર્યો છે.

