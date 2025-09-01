ETV Bharat / business

E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી વાહનોની વોરંટી પર કોઈ અસર પડશે? SIAMએ વાહન માલિકોને શું કહ્યું? - ETHANOL BLEND PETROL

SIAM એ ઇથેનોલ-મિશ્રિત E20 પેટ્રોલ અપનાવવા અંગે વાહન માલિકોની કેટલીક ચિંતાઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (AFP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 3:12 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read

હૈદરાબાદ: ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (ARAI) અને ફેડરેશન ઓફ પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રી (FIPI) સાથે સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, સોસાયટી ઓફ ઈન્ડિયન ઓટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરર્સ (SIAM) એ ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ E20 પેટ્રોલ અપનાવવા અંગે વાહન માલિકોની કેટલીક ચિંતાઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.

આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા, SIAMના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, તેના ઉપયોગને કારણે વાહનોની વોરંટી અને વીમામાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં અને હાલના વાહનોના તમામ વોરંટી દાવાઓનું સન્માન કરવામાં આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે ભારતે 2025 સુધીમાં E20 બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલને સંપૂર્ણપણે અપનાવી લીધું છે, જેના કારણે વાહન માલિકોમાં ઘણી ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે.

આનું એક કારણ એ છે કે ઘણી કંપનીઓએ છેલ્લા બે વર્ષમાં તેમની કાર માટે ફક્ત E20 પાલનની જાહેરાત કરી છે, જેનાથી ચિંતા વ્યક્ત થઈ છે કે જૂની બિન-E20-અનુપાલન વાહનોને બિન-નિર્દિષ્ટ ઇંધણના ઉપયોગથી પડકારોનો સામનો કરવો પડશે, જેમાંથી કેટલાક બે વર્ષથી ઓછા જૂના છે. આ સાથે, અયોગ્ય ઇંધણના ઉપયોગને કારણે વોરંટી અને વીમા દાવાઓ પણ નકારી કાઢવામાં આવશે.

SIAM એ એમ પણ કહ્યું કે, વીમો અને વોરંટી જાળવી રાખવામાં આવશે, જે વાહન માલિકો માટે, ખાસ કરીને બિન-E20 ધોરણો ધરાવતા લોકો માટે થોડી રાહત હોવી જોઈએ. SIAM નું આ નિવેદન પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય દ્વારા ઓગસ્ટમાં આપવામાં આવેલા નિવેદન સાથે સુસંગત છે, જેમાં મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી વાહનોની વોરંટી અને વીમો રદ થશે નહીં.

તમને જણાવી દઈએ કે લાંબા સમયથી વાહન માલિકોમાં E20 મિશ્રિત પેટ્રોલ પર સ્વિચ કરવા અંગે ઘણી શંકાઓ છે, કારણ કે બિન-E20-અનુરૂપ વાહનોમાં લાંબા ગાળાના ઉપયોગની અનિશ્ચિતતા, વાહન માઇલેજમાં ઘટાડો અને જૂના વાહનો માટે વિકલ્પોનો અભાવ જેવી સમસ્યાઓ આવી રહી છે. ફક્ત E20-મિશ્રિત પેટ્રોલ પર સરકારના પગલાનો મામલો પણ ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે.

બધા ફ્યુઅલ સ્ટેશનો પર ફક્ત E20 પેટ્રોલ ઉપલબ્ધ કરાવવાના નિર્ણય અંગે અહીં એક PIL દાખલ કરવામાં આવી છે. જાહેર હિતની અરજી (PIL) પેટ્રોલ સ્ટેશનો પર નોન-E20 મિશ્રિત પેટ્રોલ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ કરાવવા અને પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભેળવવાના ખર્ચના લાભો તરીકે ગ્રાહકોને સસ્તા દરે ફ્યુઅલ પહોંચાડવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. જનતાને મોટી રાહત, કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર 51.50 રૂપિયા સસ્તો થયો, નવો ભાવ આજથી લાગુ
  2. કચ્છનું રણ બન્યું ગ્રીન એનર્જીનું નવું કેન્દ્ર, અદાણી-અંબાણીએ લગાવ્યા અબજો ડોલર

હૈદરાબાદ: ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (ARAI) અને ફેડરેશન ઓફ પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રી (FIPI) સાથે સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, સોસાયટી ઓફ ઈન્ડિયન ઓટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરર્સ (SIAM) એ ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ E20 પેટ્રોલ અપનાવવા અંગે વાહન માલિકોની કેટલીક ચિંતાઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.

આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા, SIAMના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, તેના ઉપયોગને કારણે વાહનોની વોરંટી અને વીમામાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં અને હાલના વાહનોના તમામ વોરંટી દાવાઓનું સન્માન કરવામાં આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે ભારતે 2025 સુધીમાં E20 બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલને સંપૂર્ણપણે અપનાવી લીધું છે, જેના કારણે વાહન માલિકોમાં ઘણી ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે.

આનું એક કારણ એ છે કે ઘણી કંપનીઓએ છેલ્લા બે વર્ષમાં તેમની કાર માટે ફક્ત E20 પાલનની જાહેરાત કરી છે, જેનાથી ચિંતા વ્યક્ત થઈ છે કે જૂની બિન-E20-અનુપાલન વાહનોને બિન-નિર્દિષ્ટ ઇંધણના ઉપયોગથી પડકારોનો સામનો કરવો પડશે, જેમાંથી કેટલાક બે વર્ષથી ઓછા જૂના છે. આ સાથે, અયોગ્ય ઇંધણના ઉપયોગને કારણે વોરંટી અને વીમા દાવાઓ પણ નકારી કાઢવામાં આવશે.

SIAM એ એમ પણ કહ્યું કે, વીમો અને વોરંટી જાળવી રાખવામાં આવશે, જે વાહન માલિકો માટે, ખાસ કરીને બિન-E20 ધોરણો ધરાવતા લોકો માટે થોડી રાહત હોવી જોઈએ. SIAM નું આ નિવેદન પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય દ્વારા ઓગસ્ટમાં આપવામાં આવેલા નિવેદન સાથે સુસંગત છે, જેમાં મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી વાહનોની વોરંટી અને વીમો રદ થશે નહીં.

તમને જણાવી દઈએ કે લાંબા સમયથી વાહન માલિકોમાં E20 મિશ્રિત પેટ્રોલ પર સ્વિચ કરવા અંગે ઘણી શંકાઓ છે, કારણ કે બિન-E20-અનુરૂપ વાહનોમાં લાંબા ગાળાના ઉપયોગની અનિશ્ચિતતા, વાહન માઇલેજમાં ઘટાડો અને જૂના વાહનો માટે વિકલ્પોનો અભાવ જેવી સમસ્યાઓ આવી રહી છે. ફક્ત E20-મિશ્રિત પેટ્રોલ પર સરકારના પગલાનો મામલો પણ ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે.

બધા ફ્યુઅલ સ્ટેશનો પર ફક્ત E20 પેટ્રોલ ઉપલબ્ધ કરાવવાના નિર્ણય અંગે અહીં એક PIL દાખલ કરવામાં આવી છે. જાહેર હિતની અરજી (PIL) પેટ્રોલ સ્ટેશનો પર નોન-E20 મિશ્રિત પેટ્રોલ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ કરાવવા અને પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ ભેળવવાના ખર્ચના લાભો તરીકે ગ્રાહકોને સસ્તા દરે ફ્યુઅલ પહોંચાડવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. જનતાને મોટી રાહત, કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર 51.50 રૂપિયા સસ્તો થયો, નવો ભાવ આજથી લાગુ
  2. કચ્છનું રણ બન્યું ગ્રીન એનર્જીનું નવું કેન્દ્ર, અદાણી-અંબાણીએ લગાવ્યા અબજો ડોલર
Last Updated : September 1, 2025 at 3:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SIAM STATEMENT ON E20 PETROLE20 PETROL SUPREME COURTE20 PETROL IN INDIAETHANOL BLEND PETROLETHANOL BLEND PETROL

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.