H-1B વિઝા અને અમેરિકન કામદારો પર થતી અસરો અંગે અમેરીકન સાંસદોએ માહીતી માંગી, જાણો વિગતે...

કાયદા ઘડનારાઓએ પૂછ્યું કે શું કંપનીએ અમેરિકન કામદારોને H-1B વિઝા પર વિદેશી કામદારોથી બદલી નાખ્યા છે.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (IANS)
નવી દિલ્હી : યુએસ કાયદા ઘડનારાઓએ ભારતની સૌથી મોટી આઇટી કંપની, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) પાસેથી તેની ભરતી પદ્ધતિઓ અને યુએસમાં H-1B વિઝા પદ્ધતિઓ અંગે વિગતવાર માહિતી માંગી છે. કાયદા ઘડનારાઓએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે શું કંપનીએ કોઈપણ અમેરિકન કર્મચારીઓને H-1B વિઝા પર વિદેશી કામદારો સાથે બદલી નાખ્યા છે, અને શું H-1B કર્મચારીઓ અને તેમના અમેરિકન સમકક્ષો વચ્ચે પગારમાં અસમાનતા છે.

TCSના CEO કૃતિવાસનને મોકલવામાં આવેલા પત્રમાં, સેનેટ ન્યાયતંત્ર સમિતિના અધ્યક્ષ ચાર્લ્સ ગ્રાસલી અને રેન્કિંગ સભ્ય રિચાર્ડ ડર્બિને જણાવ્યું હતું કે કંપની વિશ્વભરમાં 12,000 થી વધુ કર્મચારીઓને છટણી કરી રહી છે, જેમાં યુએસ કર્મચારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. પત્રમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે ફક્ત જેક્સનવિલે ઓફિસમાં જ લગભગ પાંચ ડઝન કર્મચારીઓને છટણી કરવામાં આવ્યા હતા.

કાયદા ઘડનારાઓએ કહ્યું, “એક તરફ, તમે અમેરિકન કામદારોને છટણી કરી રહ્યા છો, જ્યારે બીજી તરફ, તમે હજારો વિદેશી કામદારો માટે H-1B વિઝા અરજીઓ પણ ફાઇલ કરી રહ્યા છો.” નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટેના ડેટાને ટાંકીને, પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે TCS ને 5,505 H-1B કામદારોને નોકરી પર રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જે તેને યુએસમાં નવા મંજૂર થયેલા H-1B લાભાર્થીઓનો બીજો સૌથી મોટો નોકરીદાતા બનાવે છે.

કાયદા ઘડનારાઓએ કહ્યું, "અમને એ માનવું મુશ્કેલ લાગે છે કે TCS આ જગ્યાઓ ભરવા માટે લાયક અમેરિકન ટેકનિકલ કર્મચારીઓ શોધી શકતું નથી." TCS તરફથી ટિપ્પણી માંગતો ઇમેઇલ પ્રેસ સમય સુધી અનુત્તરિત રહ્યો હતો.

TCS ઉપરાંત, ગ્રાસલી અને ડર્બિને કોગ્નિઝન્ટ, એમેઝોન, એપલ, ડેલોઇટ, ગૂગલ, જેપી મોર્ગન ચેઝ, મેટા, માઇક્રોસોફ્ટ અને વોલમાર્ટ પાસેથી પણ આ વિષય પર માહિતી માંગી છે. કાયદા ઘડનારાઓએ નોંધ્યું હતું કે આ પૂછપરછ એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે યુએસમાં ટેક ક્ષેત્રમાં બેરોજગારીનો દર એકંદર બેરોજગારી દર કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. ફેડરલ રિઝર્વ અનુસાર, STEM ડિગ્રી ધરાવતા તાજેતરના સ્નાતકો સામાન્ય લોકો કરતા વધુ બેરોજગારી દરનો સામનો કરે છે.

કાયદા ઘડનારાઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ અમેરિકન કામદારો અને વિઝા ધારકોનું રક્ષણ કરવા, વિદેશી કામદારોની ભરતીમાં પારદર્શિતા વધારવા અને વિઝા સિસ્ટમમાં છેતરપિંડી અને દુરુપયોગ અટકાવવા માટે H-1B અને L-1 વિઝા રિફોર્મ એક્ટ ફરીથી રજૂ કરી રહ્યા છે.

