યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મોટી જાહેરાત, વિદેશમાં બનેલી ફિલ્મો પર 100% ટેરિફ

ટ્રમ્પે તેમની ટેરિફ જાહેરાતો ચાલુ રાખી. તેમણે કહ્યું કે તેઓ અમેરિકાને ફરીથી મહાન બનાવશે.

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 9:11 PM IST

વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વધુ એક મોટી ટેરિફ જાહેરાત કરી. સોમવારે, તેમણે વિદેશમાં બનેલી ફિલ્મો પર 100% ટેરિફની જાહેરાત કરી. આનો અર્થ એ થયો કે જો વિદેશમાં બનેલી ફિલ્મ યુએસમાં બતાવવામાં આવે છે, તો તે 100% ટેરિફને પાત્ર રહેશે. તેમણે ફર્નિચરની વસ્તુઓ પર પણ ટેરિફની જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું કે રસોડાના કેબિનેટ, બાથરૂમ વેનિટી અને અન્ય સંબંધિત ઉત્પાદનો પર 50% ટેરિફ લાગશે.

સિનેમા ઉપરાંત, ટ્રમ્પે ફર્નિચર પર પણ ટેરિફ લાદ્યો છે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે જો તમે યુએસમાં ફર્નિચર વેચવા માંગતા હો, તો તેનું ઉત્પાદન યુએસમાં થવું જોઈએ, નહીં તો ટેરિફ લાદવામાં આવશે. ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર આ જાહેરાત કરી. તેમણે લખ્યું કે યુએસ ફિલ્મ ઉદ્યોગ સારું કરી રહ્યો હતો, પરંતુ તે બાળક પાસેથી કેન્ડી છીનવી લેવામાં આવે છે તેમ છીનવી લેવામાં આવ્યો. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાના ફિલ્મ નિર્માણ વ્યવસાયને સુરક્ષિત રાખવાની જરૂર છે.

ટ્રમ્પે ફિલ્મ નિર્માણમાં વિદેશી કંપનીઓના વર્ચસ્વ માટે કેલિફોર્નિયાના ગવર્નર પર પણ નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે આવી કાર્યવાહી જરૂરી હતી, પરંતુ કોઈએ ધ્યાન આપ્યું નહીં, તેથી તેમણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહાર બનેલી બધી ફિલ્મો પર 100% ટેરિફ લાદ્યો.

ફિલ્મોની જેમ, ટ્રમ્પે ફર્નિચર અંગે પણ આવી જ જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું કે ઉત્તર કેરોલિનાના યુએસએમાં ફર્નિચર ઉદ્યોગ સમૃદ્ધ હતો, પરંતુ ચીને તે વ્યવસાયને સંપૂર્ણપણે ખોરવી નાખ્યો હતો. ચીનની સાથે, ઘણા અન્ય દેશો છે જેમણે અમેરિકન ફર્નિચર ઉદ્યોગોને દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ ફરી એકવાર ફર્નિચર ઉદ્યોગને નવી ઊંચાઈએ લઈ જશે, તેથી તેના પર ટેરિફની જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું કે જે પણ કંપની યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ફર્નિચર વેચવા માંગે છે તેણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઉત્પાદન કરવું પડશે.

ગયા અઠવાડિયે જ ટ્રમ્પે ભારતીય બ્રાન્ડેડ કંપનીઓ પર 100% ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી. તે પહેલાં, ટ્રમ્પે ભારત પર 50% ટેરિફ લાદ્યો હતો. આમાં 25% દંડ ટેરિફનો સમાવેશ થાય છે, કારણ કે યુએસ દાવો કરે છે કે ભારત રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદી રહ્યું છે અને તેથી રશિયાના યુદ્ધ પ્રયાસોને ભંડોળ પૂરું પાડી રહ્યું છે. જો કે, ભારતે ટ્રમ્પના આરોપોને સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે.

ભારતનું કહેવું છે કે તેણે લીધેલા તમામ નિર્ણયો તેના પોતાના હિતો અને ઉર્જા જરૂરિયાતો પર આધારિત છે. ભારતે જણાવ્યું હતું કે ઘણા યુરોપિયન દેશો રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી રહ્યા છે, અને અમેરિકા પણ રશિયાના ઘણા ખનિજો મેળવી રહ્યું છે, આમ ભારત સાથે બેવડું ધોરણ દર્શાવે છે. જોકે, ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટેરિફ અંગે વાટાઘાટો ચાલી રહી છે.

ટેરિફ અંગે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધો અસ્વસ્થ બન્યા છે. ટ્રમ્પ વારંવાર પીએમ મોદીની પ્રશંસા કરે છે, પરંતુ સતત નવા ટેરિફની જાહેરાત પણ કરી રહ્યા છે. ટ્રમ્પ સતત પાકિસ્તાન સાથે "મજબૂત" સંબંધો દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જે ભારત વિરુદ્ધ આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપતો દેશ છે. તેમણે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન અને આર્મી ચીફને મહાન નેતાઓ તરીકે પણ વર્ણવ્યા હતા.

