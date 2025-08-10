અમેરિકા-ભારત વેપાર તણાવ વચ્ચે બજારોમાં ઘટાડો, રોકાણકારોની ત્રિમાસિક પરિણામો અને ફુગાવાના ડેટા પર નજર

મુંબઈ: આગામી ટ્રેડિંગ સપ્તાહમાં, રોકાણકારો યુએસ-ભારત વેપાર સંબંધોમાં ફેરફાર, ત્રિમાસિક કમાણીના પરિણામો અને મેક્રોઇકોનોમિક ડેટા પર નજર રાખશે. વિશ્લેષકો માને છે કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારતીય માલ પર 50% ટેરિફ લાદવાની અણધારી જાહેરાત પછી બજારની અસ્થિરતા વધી છે, અને આ વલણ નજીકના ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહી શકે છે.
ત્રિમાસિક પરિણામોનો છેલ્લો દોર
ધાતુઓ, ઊર્જા અને ફાર્મા સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોની 1,400 થી વધુ કંપનીઓ આવતા અઠવાડિયે નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે તેમના પ્રથમ ત્રિમાસિક પરિણામો જાહેર કરશે. મુખ્ય કંપનીઓમાં, ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, હીરો મોટોકોર્પ અને ઇન્ડિયા લીઝ ડેવલપમેન્ટ 11 ઓગસ્ટના રોજ તેમના પરિણામો જાહેર કરશે. આ પરિણામો બજારની દિશા નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે વૈશ્વિક આર્થિક વાતાવરણ પડકારજનક છે.
આર્થિક ડેટા પર નજર
મેક્રોઇકોનોમિક મોરચે, રોકાણકારો સ્થાનિક CPI (ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક) અને WPI (જથ્થાબંધ ભાવ સૂચકાંક) ફુગાવાના ડેટા પર નજર રાખશે, જે અનુક્રમે 12 અને 14 ઓગસ્ટના રોજ જાહેર થશે. જુલાઈમાં મજબૂત GST કલેક્શન અને PMIમાં સુધારો સ્થાનિક અર્થતંત્રની મજબૂતાઈ દર્શાવે છે, પરંતુ વધતા ઇનપુટ ખર્ચ અને ફુગાવાના દબાણ રોકાણકારોની ચિંતામાં વધારો કરી રહ્યા છે.
વર્તમાન બજારની સ્થિતિ
ગયા અઠવાડિયે, નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ લગભગ 1% ઘટીને અનુક્રમે 24,363 અને 79,857 પોઈન્ટ પર બંધ થયા. જોકે, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) દ્વારા ખરીદીએ ઘટાડાને મર્યાદિત કર્યો. રેલિગેર બ્રોકિંગ લિમિટેડના અજિત મિશ્રા કહે છે કે નિફ્ટી 24,450 ની નીચે બંધ થવાથી વધુ ઘટાડાનું જોખમ વધ્યું છે, જેમાં તાત્કાલિક સપોર્ટ 24,200 અને મુખ્ય પ્રતિકાર 24,600-24,800 ની વચ્ચે છે.
ક્ષેત્રીય વ્યૂહરચના અને રોકાણકારોનું વલણ
વિશ્લેષકો માને છે કે, સ્થાનિક માંગ-આધારિત ક્ષેત્રો જેમ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પસંદગીના ઓટો અને ગ્રામીણ-કેન્દ્રિત FMCG વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે. રોકાણકારોએ હાલ માટે રક્ષણાત્મક થી તટસ્થ વ્યૂહરચના અપનાવવી જોઈએ અને મજબૂત સ્થાનિક કમાણીની સંભાવના અને ઓછું ટેરિફ જોખમ ધરાવતી કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. ઉપરાંત, શક્ય તકો માટે રોકડ અનામત જાળવી રાખવી સલાહભર્યું રહેશે.
