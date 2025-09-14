ETV Bharat / business

આવતીકાલથી બદલાઈ રહ્યા છે UPI ચુકવણીના નિયમો, જાણો શું બદલાયું છે

NPCI એ 15 સપ્ટેમ્બરથી UPI મર્યાદા વધારી, વીમા, રોકાણ, મુસાફરી અને લોન જેવી સેવાઓમાં એક દિવસમાં 10 લાખ રૂપિયા સુધીની ચુકવણી શક્ય.

આવતીકાલથી બદલાઈ રહ્યા છે UPI ચુકવણીના નિયમો
આવતીકાલથી બદલાઈ રહ્યા છે UPI ચુકવણીના નિયમો (Getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2025 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI) વડે મોટા વ્યવહારો કરવા હવે વધુ સરળ બની ગયા છે. નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (NPCI) એ જાહેરાત કરી છે કે 15 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી P2M (વ્યક્તિ-થી-વેપારી) વ્યવહારો માટેની દૈનિક મર્યાદા વધારીને 10 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવશે. આ ફેરફાર એવા લોકો અને વ્યવસાયો માટે રાહત છે, જેમને પહેલા ઓછી મર્યાદાને કારણે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડતો હતો.

P2M ચુકવણી માટે નવી મર્યાદા

હવે કોઈપણ વ્યક્તિ UPI દ્વારા કોઈપણ વ્યવસાય અથવા વાણિજ્યિક સેવા માટે એક દિવસમાં 10 લાખ રૂપિયા સુધીની ચુકવણી કરી શકે છે. પહેલા આ મર્યાદા 2 લાખ રૂપિયા હતી. NPCI કહે છે કે આ પગલું ડિજિટલ માધ્યમ દ્વારા મોટા વ્યવહારોને સુરક્ષિત અને સરળ બનાવશે.

રોકાણ અને વીમા ક્ષેત્રમાં ફેરફાર

મૂડી બજારમાં રોકાણ અને વીમા પ્રીમિયમ ચુકવણી માટેની મર્યાદા પણ વધારવામાં આવી છે. હવે પહેલા 2 લાખ રૂપિયાની મર્યાદા પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન વધારીને 5 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે, જ્યારે એક દિવસમાં મહત્તમ ચુકવણી મર્યાદા 10 લાખ રૂપિયા હશે. આ ફેરફાર સાથે, રોકાણકારો અને પોલિસીધારકોને મોટા વ્યવહારો માટે વારંવાર અલગ વ્યવહારો કરવાની જરૂર નહીં લાગે.

સરકારી ચુકવણીઓ અને GEM પોર્ટલ

હવે, સરકારી ઈ-માર્કેટપ્લેસ (GEM પોર્ટલ) પર પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન રૂ. 5 લાખ સુધી ચૂકવી શકાય છે. પહેલા આ મર્યાદા ફક્ત રૂ. 1 લાખ હતી. આ મર્યાદામાં કર ચુકવણી, અર્નેસ્ટ મની ડિપોઝિટ અને સરકારી ખરીદીઓ જેવી સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

ટ્રાવેલ સેક્ટર અને ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ માટે

UPI ચુકવણી મર્યાદા વધારીને પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન 5 લાખ રૂપિયા અને ટ્રાવેલ અને ટુરિઝમ સેક્ટરમાં પણ પ્રતિ દિવસ 10 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ચુકવણી હવે પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન 5 લાખ રૂપિયા સુધી કરી શકાય છે, જ્યારે 24 કલાકમાં કુલ મર્યાદા 6 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે.

ઝવેરાત અને બેંકિંગ સેવાઓ

ઝવેરાત ખરીદી પર UPI મર્યાદા હવે વધારીને રૂ. 2 લાખ (અગાઉ રૂ. 1 લાખ) કરવામાં આવી છે, અને એક દિવસમાં મહત્તમ રૂ. 6 લાખ ચૂકવી શકાય છે. ટર્મ ડિપોઝિટ જેવી બેંકિંગ સેવાઓ માટે, ડિજિટલ ઓનબોર્ડિંગ દ્વારા પ્રતિ વ્યવહાર અને દિવસ દીઠ રૂ. 5 લાખની મર્યાદા લાગુ થશે.

P2P ચુકવણી મર્યાદા યથાવત

P2P (વ્યક્તિ-થી-વ્યક્તિ) ચુકવણી માટેની મર્યાદા પહેલા જેવી જ 1 લાખ રૂપિયા પ્રતિ દિવસની છે. NPCIનો આ નિર્ણય ડિજિટલ વ્યવહારોને વધુ સુરક્ષિત, ઝડપી અને અનુકૂળ બનાવવાના ઉદ્દેશ્યથી લેવામાં આવ્યો છે. મોટા રોકાણકારો, વ્યવસાયો અને સામાન્ય લોકો હવે UPI દ્વારા તેમની મોટી ચુકવણી સરળતાથી કરી શકશે, જેનાથી રોકડ ચુકવણી પર નિર્ભરતા ઓછી થશે અને ડિજિટલ અર્થતંત્રને વેગ મળશે.

આ પણ વાંચો :

  1. ચિટ ફંડના ક્ષેત્રને મજબૂત કરવા ડિજિટલ સુધારા અને કડક નિયમો જરૂરી: MD શૈલજા કિરણ
  2. સ્માર્ટ મની મેનેજમેન્ટ, 12 સરળ આદતો તમારા ભવિષ્યને બનાવશે સુરક્ષિત

For All Latest Updates

TAGGED:

UPI PAYMENT LIMITCREDIT CARD BILL PAYMENTJEWELRY PURCHASE UPIUPI NEW RULESUPI PAYMENT LIMIT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.