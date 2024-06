Jioનું નેટવર્ક થયું ડાઉન, સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે મીમ્સ શેર કરીને રિલાયન્સ જિયોને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કર્યું - RELIANCE JIO DOWN

નવી દિલ્હી: દેશભરમાં Jio યુઝર્સ ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. Jio સેવા આજે લોકો માટે કામ કરી રહી નથી. વપરાશકર્તાઓ WhatsApp, Instagram, X, Snapchat, YouTube, Google અને અન્ય સહિત દૈનિક ઉપયોગની તમામ એપ્લિકેશનોને ઍક્સેસ કરવામાં અસમર્થ છે. Downdetector મુજબ, 54 ટકાથી વધુ ફરિયાદીઓ મોબાઈલ ઈન્ટરનેટની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે, 38 ટકા Jio Fiber અને 7 ટકા મોબાઈલ નેટવર્કમાં વિક્ષેપનો સામનો કરી રહ્યા છે.

આ પહેલીવાર નથી જ્યારે Jio આઉટેજથી યુઝર્સને મુશ્કેલીમાં મુકાયા હોય. એપ્રિલમાં, Jio વપરાશકર્તાઓને સમાન સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો જ્યાં તેઓ ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ કરવામાં અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં અસમર્થ હતા. આવી જ સમસ્યાઓ હવે યુઝર્સ દ્વારા જણાવવામાં આવી રહી છે અને યુઝર્સ Jio નેટવર્ક ડાઉન ફિક્સ શોધી રહ્યા છે.

બીજી તરફ, સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે મીમ્સ, મંતવ્યો અને અન્ય મીમ્સ શેર કરીને રિલાયન્સ જિયોને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. Jio ડાઉન સાથે, WhatsApp down, Instagram down, Telegram down, Snapchat down સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા હેશટેગ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, Jio મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ અને Jio AirFiber મોટી ટેકનિકલ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે કારણ કે સમગ્ર ભારતમાં વપરાશકર્તાઓ Jio ડાઉન વિશે ફરિયાદ કરી રહ્યા છે.