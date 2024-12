ETV Bharat / business

મિનિટોમાં પેન્શન વિડ્રો, કર્મચારીઓને હાઈ રિટર્નની તક, નવા વર્ષે બદલાઈ જશે EPFOના 5 નિયમ - EPFO NEW RULE

By ETV Bharat Gujarati Team

નવી દિલ્હી: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એ તેના સભ્યો માટે માર્ગદર્શિકા અને નીતિઓમાં ફેરફારની જાહેરાત કરી છે. આમાંના મોટા ભાગના ફેરફારો નવા વર્ષથી લાગુ થવાની ધારણા છે. નવા વર્ષના અવસર પર, EPFO ​​તેના ગ્રાહકો માટે ઘણી નવી સુવિધાઓ શરૂ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. નવા નિયમો લાગુ થવાથી કરોડો કર્મચારીઓને ફાયદો થશે.

EPFO દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા આ ફેરફારોનો ઉદ્દેશ્ય PF ખાતાધારકોને મહત્તમ સુવિધાઓ આપવાનો છે, જેથી કરીને તેઓ તેમના નિવૃત્તિ ભંડોળને વધુ સારી રીતે મેનેજ કરી શકે. ચાલો હવે તમને જણાવીએ કે નવા વર્ષમાં EPFOના કયા નિયમોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

EPFOની IT સિસ્ટમ અપગ્રેડ

EPFO તેના IT ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને અપગ્રેડ કરી રહ્યું છે, જેથી PFના દાવેદારો અને લાભાર્થીઓ તેમના ખાતામાંથી તેમની જમા રકમ સરળતાથી ઉપાડી શકશે. આ અપગ્રેડ જૂન 2025 સુધીમાં પૂર્ણ થવાની ધારણા છે. એકવાર IT ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અપગ્રેડ થઈ જાય, સભ્યોના દાવાઓ પહેલા કરતાં વધુ ઝડપથી પતાવટ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, આનાથી પારદર્શિતા વધશે અને છેતરપિંડીના કેસમાં પણ ઘટાડો થશે.

ATMમાંથી પીએફના પૈસા ઉપાડવામાં આવશે

EPFO એ તેના સભ્યોને ATM કાર્ડ આપવાનું નક્કી કર્યું છે, જેના દ્વારા કર્મચારીઓ 24X7 તેમના ભંડોળને ઉપાડી શકશે. આ સુવિધા નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં શરૂ થવાની ધારણા છે. આ સુવિધા શરૂ થયા બાદ પૈસા ઉપાડવામાં લાગતો સમય બચી જશે. હાલમાં કર્મચારીઓને તેમના EPF ખાતામાંથી PF ના પૈસા મેળવવા માટે લગભગ 7 થી 10 દિવસ રાહ જોવી પડે છે.