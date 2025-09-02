નવી દિલ્હી: આજકાલ મોટી સંખ્યામાં લોકો ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં, ઘણી કાર્ડ કંપનીઓ તેમના ગ્રાહકોને કોઈપણ પ્રીમિયમ વિના વીમા સુરક્ષા પણ આપી રહી છે. જોકે, ઘણા લોકો આ વાતથી વાકેફ નથી. આ ખાસ સુવિધાઓમાંની એક બેરોજગારી વીમો છે, જે નોકરી ગુમાવવા પર તમારા કાર્ડની લઘુત્તમ ચુકવણી રકમને આવરી લે છે.
આ ઉપરાંત, તમને કાર્ડ સાથે ઘણા ફાયદા પણ મળે છે. આમાં અકસ્માત વીમો, મુસાફરી વીમો, ખરીદી સુરક્ષા અને છેતરપિંડીથી રક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે પણ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમારા માટે એ જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તમારું કાર્ડ તમારા માટે કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે છે.
ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે સંકળાયેલ વીમા
ક્રેડિટ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ: જો ક્રેડિટ કાર્ડધારક અચાનક મૃત્યુ પામે છે અથવા કોઈપણ કારણોસર કાર્ડની બાકી રકમ ચૂકવી શકતો નથી, તો બેંક બાકી રકમ પોતે ચૂકવે છે.
અપંગતા વીમો: જો કાર્ડધારક કોઈ બીમારી કે અકસ્માતને કારણે કામ કરી શકતો નથી, તો કાર્ડની ન્યૂનતમ ચુકવણી રકમ થોડા સમય માટે વીમા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે. જો કે, આમાં નવા ખર્ચનો સમાવેશ થતો નથી.
બેરોજગારી વીમો: એટલું જ નહીં, જો કોઈ વ્યક્તિને તેની કંપનીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવે છે, તો વીમા કંપની કાર્ડની ન્યૂનતમ ચુકવણી રકમ ચૂકવે છે. એ નોંધનીય છે કે નોકરી ગુમાવ્યા પછી કરવામાં આવેલા નવા ખર્ચનો આમાં સમાવેશ થતો નથી.
ખરીદી સુરક્ષા વીમો: કેટલીક ક્રેડિટ કાર્ડ કંપનીઓ ગ્રાહકોને ખરીદી સુરક્ષા કવર પણ પ્રદાન કરે છે. આ હેઠળ, જો તમે તમારા કાર્ડથી કોઈ વસ્તુ ખરીદો છો અને તે ચોરાઈ જાય છે અથવા નુકસાન થાય છે, તો વીમા કંપની તેના માટે વળતર આપે છે. જો કે, આ સુવિધા ચોક્કસ મર્યાદામાં કરવામાં આવેલી ખરીદી પર લાગુ પડે છે.
ક્રેડિટ કાર્ડ પર ઉપલબ્ધ અન્ય વીમો
આ ઉપરાંત, કેટલાક ક્રેડિટ કાર્ડ મુસાફરી વીમો પણ આપે છે. તે ખોવાયેલા સામાન, રદ કરાયેલી મુસાફરી અથવા વિદેશમાં તબીબી કટોકટીને આવરી લે છે. કેટલીક કાર્ડ કંપનીઓ આકસ્મિક વીમો પણ આપે છે. આ હેઠળ, માર્ગ અથવા હવાઈ અકસ્માતમાં મૃત્યુ અથવા ઈજાના કિસ્સામાં વીમા રકમ પૂરી પાડવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો: