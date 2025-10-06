ETV Bharat / business

ટાટા કેપિટલનો IPO ખુલ્યો: ટ્રસ્ટીઓ અને સરકાર વચ્ચે તણાવ વધ્યો, જાણો સમગ્ર મામલો...

ટાટા સન્સમાં નોએલ ટાટાના નિર્ણય પર મતભેદથી વિવાદ વધ્યો છે, આ મામલે આજે કેન્દ્ર સરકાર અને ટાટા અધિકારીઓ વચ્ચે બેઠક યોજાશે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
ટાટા કેપિટલનો IPO ખુલ્યો (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ : દેશના સૌથી મોટા પબ્લિક ઈસ્યુમાંથી એક રૂપિયા 15,512 કરોડનો ટાટા કેપિટલ IPO આજે સોમવારે રોકાણ માટે ખુલ્યો છે. તેને 2025 નો સૌથી મોટો IPO માનવામાં આવે છે. જોકે, IPO સાથે ટાટા ગ્રુપમાં તણાવ વધી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે, જેના કારણે મીડિયા અને રોકાણકારો બંનેનું ધ્યાન ખેંચાયું છે.

IPO ખુલ્યો, પરંતુ વિવાદ વધ્યો

ટાટા ટ્રસ્ટ, સરકાર અને શાપૂરજી પલોનજી (SP) ગ્રુપ વચ્ચે મતભેદ ઉભા થયા છે. સરકારી સૂત્રો કહે છે કે સરકાર ટ્રસ્ટોના વધતા દખલગીરી અને નિયંત્રણ અંગે ચિંતિત છે. કેટલાક ટ્રસ્ટીઓએ બોર્ડ મીટીંગ મિનિટ્સ અને એજન્ડા સુધી પહોંચની માંગ કરી, અને સ્વતંત્ર ડિરેક્ટરોની નિમણૂક અને મુખ્ય વ્યૂહાત્મક સોદા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. એક ટ્રસ્ટી પર ચોક્કસ બોર્ડ સભ્યોને વ્યક્તિગત રીતે નિશાન બનાવવાનો આરોપ છે.

SP ગ્રુપનું દબાણ : ટાટા સન્સમાં 18.37% હિસ્સો ધરાવતું SP ગ્રુપ લાંબા સમયથી લિસ્ટિંગની માંગ કરી રહ્યું છે. ગ્રુપનો દાવો છે કે લિસ્ટિંગથી જરૂરી તરલતા મળશે અને દેવું ઘટાડવામાં મદદ મળશે. આ પગલાથી ગ્રુપને તેના નાણાકીય સંકટને દૂર કરવામાં મદદ મળશે.

RBI નું દબાણ : ટાટા સન્સને સપ્ટેમ્બર 2025 માં "Upper Layer NBFC" તરીકે ત્રણ વર્ષ પૂર્ણ થયા છે; આવી NBFC માટે ત્રણ વર્ષની અંદર જાહેર લિસ્ટિંગ ફરજિયાત છે. જોકે, ટાટા સન્સે નિયમમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે માર્ચ 2024 માં RBI પાસેથી તેનો NBFC દરજ્જો રદ કરવાની પરવાનગી માંગી હતી, પરંતુ RBI એ હજુ સુધી કોઈ જવાબ આપ્યો નથી.

સરકાર અને ટ્રસ્ટ વચ્ચે વધતો તણાવ : દિલ્હીમાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં સરકાર અને ટાટા ટ્રસ્ટ વચ્ચે સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. સરકાર ખાતરી કરવા માંગે છે કે ટ્રસ્ટ અને ટાટા સન્સ વચ્ચેના મતભેદો અન્ય ગ્રુપ કંપનીમાં ન ફેલાય. બોર્ડ પુનર્ગઠન અને ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂક અંગેનો વિવાદ હાલમાં સંતુલનમાં લટકી રહ્યો છે.

IPO અને રોકાણકાર દૃષ્ટિકોણ : રોકાણકારો IPO પહેલા ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) અને લિસ્ટિંગ માર્ગદર્શન પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. ટાટા ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓના શેરમાં પણ હલચલ જોવા મળી રહી છે:

  • ટાટા મોટર્સ : રૂ. 710.80
  • TCS : રૂ. 2,946.70
  • ટાટા સ્ટીલ : રૂ. 171.28
  • ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પ : રૂ. 9,985 (સવારે ₹10,080 સુધી પહોંચ્યો)

બોમ્બે હાઉસમાં વાતાવરણ તંગ

ટાટા ગ્રુપના મુખ્યાલય બોમ્બે હાઉસ ખાતે વાતાવરણ તંગ છે. સરકાર આત્મવિશ્વાસ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, જ્યારે ટ્રસ્ટીઓ અને બોર્ડ વચ્ચે વધતા સંઘર્ષ IPO ને લગતા તણાવમાં વધારો કરી રહ્યો છે. હવે બધાની નજર RBI અને સરકાર આ કટોકટીને કેવી રીતે ઉકેલે છે તેના પર છે જેથી ટાટા કેપિટલનું લિસ્ટિંગ સરળતાથી પૂર્ણ થઈ શકે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

NOEL TATA AT TATA SONSSHAPOORJI PALLONJI SP GROUPBOMBAY HOUSE TATA GROUP HEADQUARTERTATA CAPITAL IPO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.