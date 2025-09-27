ETV Bharat / business

ટાટા કેપિટલ IPO: 2025નો સૌથી મોટો IPO આ તારીખે ખુલશે

કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, IPO 6 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ખુલશે અને 8 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ બંધ થશે.

હૈદરાબાદ: ટાટા ગ્રુપની નાણાકીય સેવાઓ શાખા, ટાટા કેપિટલ લિમિટેડે તેના લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) તરફ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ, કંપનીએ બજાર નિયમનકાર SEBI અને સ્ટોક એક્સચેન્જમાં તેનું રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (RHP) ફાઇલ કર્યું છે, જે સંકેત આપે છે કે આગામી IPO 2025 માં ભારતીય બજારોમાં સૌથી મોટો ઇશ્યૂ બનશે.

₹16,400 કરોડનું લક્ષ્ય

કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઇશ્યૂ આશરે ₹16,400 કરોડ એકત્ર કરવાની અપેક્ષા છે. આમાં ₹10 પ્રતિ શેરની ફેસ વેલ્યુ સાથે આશરે 21 મિલિયન ઇક્વિટી શેરનો નવો ઇશ્યૂ અને 26.5 મિલિયનથી વધુ શેરની ઓફર ફોર સેલ (OFS) શામેલ હશે. આ OFS હેઠળ, ટાટા સન્સ અને ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન (IFC) તેમના હિસ્સાનું આંશિક વેચાણ કરશે. આ ઓફર બાદ, કંપનીનું પોસ્ટ-મની ઇક્વિટી મૂલ્યાંકન લગભગ ₹16,400 કરોડ થવાની ધારણા છે.

IPO સમયરેખા

કંપની અનુસાર, IPO 6 ઓક્ટોબર, 2025 (સોમવાર) ના રોજ ખુલશે અને 8 ઓક્ટોબર, 2025 (બુધવાર) ના રોજ બંધ થશે. એન્કર રોકાણકારો માટે બોલી પ્રક્રિયા 3 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ થશે. રોકાણકારો આ ઇશ્યૂમાં નોંધપાત્ર રસ અનુભવી રહ્યા છે, કારણ કે ટાટા ગ્રુપ કંપનીઓના શેર ઐતિહાસિક રીતે સ્થિર વળતર આપવા માટે જાણીતા છે.

મોટા LIC રોકાણની અપેક્ષા

આ IPOમાં લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (LIC) દ્વારા પણ નોંધપાત્ર રોકાણની અપેક્ષા છે. નિષ્ણાતો માને છે કે LIC ની એન્ટ્રી ઇશ્યૂની વિશ્વસનીયતા અને આકર્ષણને વધુ વધારી શકે છે. ટાટા સન્સ હાલમાં ટાટા કેપિટલમાં બહુમતી હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે IFC, TMF હોલ્ડિંગ્સ, ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન, ટાટા મોટર્સ, ટાટા કેમિકલ્સ અને ટાટા પાવર જેવી ગ્રુપ કંપનીઓ પણ હિસ્સો ધરાવે છે.

નોંધનીય છે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ના નિયમો હેઠળ, ઉચ્ચ સ્તરની NBFC (NBFC-UL) કંપનીઓને 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધીમાં સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ કરાવવું જરૂરી હતું. જોકે, ટાટા કેપિટલને તાજેતરમાં આ સમયમર્યાદામાં થોડો વધારો મળ્યો છે, જેનાથી કંપની IPO લોન્ચ કરી શકે છે.

રોકાણકારોની નજર

વિશ્લેષકો કહે છે કે આ IPO માત્ર ટાટા ગ્રુપ માટે જ નહીં પરંતુ ભારતીય મૂડી બજાર માટે પણ એક ઐતિહાસિક તક છે. નાણાકીય સેવાઓ ક્ષેત્રમાં તેની મજબૂત હાજરી, બ્રાન્ડ વિશ્વસનીયતા અને રોકાણકારોના વધતા વિશ્વાસને ધ્યાનમાં રાખીને, ટાટા કેપિટલનો ઇશ્યૂ ભારતીય બજારના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ IPOમાંનો એક બની શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર: રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા નાણાકીય સલાહકાર અથવા પ્રમાણિત નિષ્ણાતની સલાહ લો.

