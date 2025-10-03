ETV Bharat / business

8% GDP વૃદ્ધિ અને વિકસિત ભારતનો લક્ષ્યાંક નક્કી, ભારત ટેરિફ પડકારોનો સામનો કરવા તૈયાર: નાણામંત્રી

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત 8% GDP વૃદ્ધિના લક્ષ્ય સાથે ટેરિફ અને ભૂ-રાજકીય તણાવનો સામનો કરવા માટે સ્થિતિસ્થાપક છે.

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: ભારતીય નિકાસ પર યુએસ ટેરિફની અસર અંગે વિવિધ મૂલ્યાંકનો બહાર આવ્યા છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે શુક્રવારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વર્તમાન વૈશ્વિક ઉથલપાથલ ભારતના GDP વૃદ્ધિ પર મર્યાદિત અસર કરી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અને ટેરિફ વૈશ્વિક અર્થતંત્રને ફરીથી આકાર આપી રહ્યા છે, પરંતુ ભારત 8% GDP વૃદ્ધિના લક્ષ્ય તરફ સતત આગળ વધી રહ્યું છે.

કૌટિલ્ય આર્થિક સમિટ 2025 ના ચોથા સંસ્કરણમાં "તોફાની સમયમાં સમૃદ્ધિ શોધવી" થીમ પર બોલતા, નાણામંત્રીએ ભાર મૂક્યો હતો કે ભારત 2047 સુધીમાં વિકસિત અર્થતંત્રનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરવા અને આત્મનિર્ભરતાને મજબૂત બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે, ભારતે 8% ના દરે ટકાઉ વિકાસ પ્રાપ્ત કરવો આવશ્યક છે.

નાણામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન વૈશ્વિક વિક્ષેપો ફક્ત કામચલાઉ આંચકા નથી પરંતુ માળખાકીય પરિવર્તનની નિશાની છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક વેપાર અને રોકાણને અસર કરતા વિક્ષેપો પહેલા કરતા અલગ છે અને તેમને સંબોધવા માટે વ્યૂહાત્મક અભિગમ જરૂરી છે. તેમણે સમજાવ્યું હતું કે ભારત ઘરેલુ સુધારાઓ અને વૈશ્વિક જોડાણ દ્વારા વધતા ટેરિફ અવરોધો, વેપાર જોડાણો બદલવા અને ભૂરાજકીય તણાવને સુરક્ષિત રીતે પાર કરી શકે છે.

સીતારમણે કહ્યું, "ભૌગોલિક રાજકીય સંઘર્ષો તીવ્ર બની રહ્યા છે. પ્રતિબંધો, ટેરિફ અને ડિકપ્લિંગ જેવી વ્યૂહરચનાઓ વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓને ફરીથી આકાર આપી રહી છે. આપણે જેનો સામનો કરી રહ્યા છીએ તે કોઈ કામચલાઉ વિક્ષેપ નથી, પરંતુ એક ગહન માળખાકીય પરિવર્તન છે. ભારતે ફક્ત વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓનું સંચાલન જ નહીં પરંતુ વેપાર અને ઊર્જા અસંતુલનને પણ દૂર કરવું જોઈએ."

વિશ્લેષકોના મતે, ભારતનો મજબૂત સ્થાનિક વપરાશ, રોકાણ સંતુલન અને આર્થિક નીતિઓ તેને વૈશ્વિક આંચકાઓની અસરથી સુરક્ષિત રાખે છે. નાણામંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે ભારતનો વિકાસ ફક્ત બાહ્ય પરિસ્થિતિઓ પર આધારિત નથી, પરંતુ તે સ્થાનિક સુધારાઓ અને વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો પર આધારિત છે.

આમ, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વૈશ્વિક આર્થિક અસ્થિરતા છતાં 8% GDP વૃદ્ધિ હાંસલ કરવા અને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવા માટે ભારતના દૃઢ નિશ્ચય અને મજબૂત તૈયારી વ્યક્ત કરી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે યોગ્ય નીતિ અને વ્યૂહરચના દ્વારા, ભારત વૈશ્વિક પડકારોનો સામનો કરતી વખતે ટકાઉ અને સમાવિષ્ટ વિકાસ સુનિશ્ચિત કરી શકે છે.

