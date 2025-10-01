ETV Bharat / business

અમદાવાદ ડિવિઝનમાં રેલવન એપનું સફળ સંચાલન, મુસાફરોને રેલવન એપ દ્વારા મળી રહી છે સુવિધાજનક ડિજિટલ સેવાઓ

ભારતીય રેલની નવીનતમ રેલવન એપ જૂના રેલકનેક્ટ અને યુટીએસ એપને એકીકૃત કરે છે અને તે એન્ડ્રોઇડ અને આઇઓએસ બંને પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ છે.

અમદાવાદ ડિવિઝનમાં રેલવન એપનું સફળ સંચાલન, મુસાફરોને રેલવન એપ દ્વારા મળી રહી છે સુવિધાજનક ડિજિટલ સેવાઓ
અમદાવાદ ડિવિઝનમાં રેલવન એપનું સફળ સંચાલન, મુસાફરોને રેલવન એપ દ્વારા મળી રહી છે સુવિધાજનક ડિજિટલ સેવાઓ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 7:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ભારતીય રેલવે દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા માટે વિકસાવવામાં આવેલી અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી આધારિત રેલવન એપ, અમદાવાદ ડિવિઝનમાં સફળતાપૂર્વક કાર્યરત થઈ રહી છે. આ એપ મુસાફરોને આખા વર્ષ દરમિયાન અનુકૂળ સેવાઓ પૂરી પાડે છે અને ખાસ કરીને દુર્ગા પૂજા, દશેરા, દિવાળી અને છઠ પૂજા જેવા તહેવારોની ઋતુઓમાં ભારે ભીડના સમયે સરળ મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરે છે.

રેલવન એપ - એક જ પ્લેટફોર્મ પર બધી મુખ્ય સેવાઓ:

ભારતીય રેલની નવીનતમ રેલવન એપ જૂના રેલકનેક્ટ અને યુટીએસ એપને એકીકૃત કરે છે અને તે એન્ડ્રોઇડ અને આઇઓએસ બંને પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ છે. તે મુસાફરોને એક જ પ્લેટફોર્મ પર બધી મુખ્ય ડિજિટલ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે, જે મુસાફરીના અનુભવને વધુ સરળ બનાવે છે.

રેલવન એપની મુખ્ય વિશેષતાઓ:

  • રિઝર્વ્ડ, અનરિઝર્વ્ડ અને પ્લેટફોર્મ ટિકિટનું બૂકિંગ એક જ એપમાં
  • ટ્રેનના વાસ્તવિક સમય લાઈવ લોકેશન અને આગમન પ્રસ્થાનની જાણકારી
  • પીએનાઆર સ્થિતિ અને કોચની પોઝિશનની સુવિધા
  • 'માય બૂકિંગ્સ' માં બધી ટિકિટોનો રેકોર્ડ એક જ જગ્યાએ
  • સફરમાં ભોજન બુકિંગ માટેની સુવિધા
  • અદ્યતન પાર્સલ અને ફ્રેઇટ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ
  • 'રેલ મદદ' દ્વારા ફરિયાદો અને સૂચનો નોંધાવવાની સુવિધા
  • એમ - પિન અને બાયોમેટ્રિક (ફિંગરપ્રિન્ટ/ફેસ ID) લોગિન વિકલ્પો
  • બધા વય જૂથો માટે સરળ અને વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ ઇન્ટરફેસ

રેલવન એપના મુખ્ય ફાયદા:

  • બધી સેવાઓ એક જ પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ
  • મોબાઇલ સ્ટોરેજની બચત
  • ઝડપી, સીમલેસ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ડિજિટલ સેવા
  • તમારા જૂના એકાઉન્ટ સાથે લોગિન કરવા પર ભૂતકાળના બુકિંગ અને ડેટાનું સ્વચાલિત એકીકરણ
  • વધુ સારો મુસાફરોનો અનુભવ સુધારેલ અને પરરેશની -મુક્ત મુસાફરી

અમદાવાદ ડિવિઝન મુસાફરોને વિનંતી કરે છે તેમની મુસાફરીને વધુ અનુકૂળ, સલામત અને આધુનિક બનાવવા માટે રેલવન એપનો મહત્તમ ઉપયોગ કરે. મુસાફરો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર અથવા એપલ એપ સ્ટોર પરથી રેલવન એપ સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે અને ડિજિટલ મુસાફરીનો લાભ ઉઠાવી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

RAILONE APPAHMEDABADSUCCESSFUL OPERATION OF RAILONEDIGITAL SERVICESRAILONE APP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.