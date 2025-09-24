સતત ત્રીજા દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું, Sensex 256 પોઈન્ટ ગગડ્યો

ETV Bharat / business

કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું. શરુઆતી કારોબારથી મુખ્ય સૂચકાંક રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 10:22 AM IST

1 Min Read
મુંબઈ : સતત ત્રીજા દિવસે ભારતીય શેરબજાર આજે રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું છે. કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે આજે 24 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 185 અને 61 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન પણ મુખ્ય સૂચકાંક સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

BSE Sensex : આજે 24 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ BSE Sensex ગત 82,102.10 બંધની સામે 185 પોઇન્ટના ઘટાડા સાથે 81,917.65 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ હળવો ઉંચકાયો અને 82,045.47 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી. જે બાદ સેન્સેક્સ 81,701.52 પોઈન્ટના નીચલા સ્તરે ગયો અને સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,169.50 ના બંધ સામે લગભગ 61 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 25,108.75 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન Nifty હળવો ઉંચકાયો અને 25,149.85 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી. જે બાદ સેન્સેક્સ 25,049.45 પોઈન્ટના નીચલા સ્તરે ગયો અને સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીમાં મારુતિ સુઝુકી, ટ્રેન્ટ, SBI, NTPC અને બજાજ ફાઇનાન્સના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ટેક મહિન્દ્રા, ટાટા મોટર્સ, HDFC બેંક, ICICI બેંક અને ભારતી એરટેલના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

મંગળવારનું બજાર : ગતરોજ મંગળવારે ભારતીય શેરબજાર નજીવા ઘટાડા સાથે બંધ થયું. BSE સેન્સેક્સ 57.87 પોઈન્ટ અથવા 0.07 ટકા ઘટીને 82,102.10 પર બંધ થયો. બીજી તરફ NSE નિફ્ટી 32.85 પોઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા ઘટીને 25,169.50 પર બંધ થયો.

STOCK MARKET UPDATE TODAYBSE SENSEXNSE NIFTYભારતીય શેરબજાર અપડેટSTOCK MARKET UPDATE

