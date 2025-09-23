ભારતીય શેરબજારમાં મંદી યથાવત: Sensex 82,147 પર ખુલ્યો-Nifty 25,120 નજીક
કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું. શરુઆતી કારોબારથી મુખ્ય સૂચકાંક રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
Published : September 23, 2025 at 9:58 AM IST
મુંબઈ : ભારતીય શેરબજાર આજે રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું છે. કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસ આજે 23 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 82,147.37 અને 25,209.00 પોઈન્ટના મથાળે સપાટ ખુલ્યા છે. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન પણ મુખ્ય સૂચકાંક સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
ભારતીય શેરબજાર...
BSE Sensex : આજે 23 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ BSE Sensex ગત 82,159.97 બંધની સામે 12 પોઇન્ટના ઘટાડા સાથે 82,147.37 ના મથાળે સપાટ ખુલ્યો હતો. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ હળવો ઉંચકાયો અને 82,307.50 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી. જે બાદ સેન્સેક્સ 81,957.65 પોઈન્ટના નીચલા સ્તરે ગયો અને સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,202.35 ના બંધ સામે લગભગ 7 પોઈન્ટના વધારા સાથે 25,209.00 ના મથાળે સપાટ ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન Nifty હળવો ઉંચકાયો અને 25,250.85 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી. જે બાદ સેન્સેક્સ 25,129.20 પોઈન્ટના નીચલા સ્તરે ગયો અને સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીમાં મારુતિ સુઝુકી, M&M, બજાજ ફાઇનાન્સ, ટાટા મોટર્સ અને બજાજ ફિનસર્વના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, ટ્રેન્ટ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, અદાણી પોર્ટ્સ અને ટાઇટન કંપનીના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.
સોમવારનું બજાર : ગતરોજ સોમવારે ભારતીય શેરબજાર નીચા સ્તરે બંધ થયું. BSE સેન્સેક્સ 466.26 પોઈન્ટ અથવા 0.56 ટકા ઘટીને 82,159.97 પર બંધ થયો. બીજી તરફ NSE નિફ્ટી 124.70 પોઈન્ટ અથવા 0.49 ટકા ઘટીને 25,202.35 પર બંધ થયો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સ 628.94 પોઇન્ટ ઘટ્યો, જે સતત બીજા દિવસે ઘટાડાનો સંકેત આપે છે.
આ પણ વાંચો...