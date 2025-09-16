ETV Bharat / business

શેરબજારમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ: Sensex 240 પોઇન્ટ ઉછળ્યો, Nifty 25,100 પાર

કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે શેરબજાર સપાટ ખુલ્યું છે. શરૂઆતી કારોબારથી જ બજારના મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
ભારતીય શેરબજારમાં આજે રોનક (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 10:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ : ભારતીય શેરબજારમાં આજે રોનક છે. કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે આજે 16 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 81,852.11 અને 25,073.60 પોઈન્ટના મથાળે ખુલ્યા છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજારમાં સતત ઉતાર-ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યો છે. જોકે, મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજાર...

BSE Sensex : આજે 16 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ BSE Sensex ગત 81,785.74 બંધની સામે 67 પોઇન્ટ વધારા સાથે 81,852.11 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 82,038.60 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સ ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,069.20 ના બંધ સામે લગભગ 4 પોઈન્ટના વધારા સાથે 25,073.60 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 25,140.40 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીોમાં M&M, કોટક મહિન્દ્રા, એક્સિસ બેંક, અદાણી પોર્ટ્સ અને NTPC ના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે એશિયન પેઇન્ટ્સ, ટાઈટન કંપની, HCL ટેક, ઇન્ફોસિસ અને ઇટર્નલના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

સોમવારનું શેરબજાર : ગતરોજ સોમવારે ભારતીય શેરબજારમાં રોકાણકારોની સાવધાની અને નફા બુકિંગને કારણે, BSE Sensex 118.96 પોઈન્ટ એટલે કે 0.15 ટકાના ઘટાડા સાથે 81,785.74 પોઈન્ટ પર બંધ થયો. બીજી તરફ NSE Nifty 44.80 પોઈન્ટ એટલે કે 0.18 ટકાના ઘટાડા સાથે 25,069.20 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE TODAYBSE SENSEXNSE NIFTYભારતીય શેરબજાર અપડેટSTOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.