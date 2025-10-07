ETV Bharat / business

ભારતીય શેરબજારમાં રોનક : સેન્સેક્સ 328 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, Nifty 25,200 પાર

કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે શેરબજાર વધારા સાથે ખુલ્યું. શરૂઆતી કારોબારથી જ મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

October 7, 2025

મુંબઈ : ભારતીય શેરબજારમાં આજે એક્શનનો માહોલ છે. કારોબારી સપ્તાહના બીજી દિવસ આજે 7 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 90 અને 8 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે ખુલ્યા હતા. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજારમાં રિકવરી નોંધાતા મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

BSE Sensex : આજે 7 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ BSE Sensex ગત 81,790.12 બંધની સામે 90 પોઇન્ટના હળવા વધારા સાથે 81,883.95 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 328 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 82,211.77 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સ સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,077.65 ના બંધ સામે લગભગ 8 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 25,085.30 ના મથાળે સપાટ ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 117 પોઇન્ટ ઉછળીને 25,202.20 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ઈટરનલ, બજાજ ફાઇનાન્સ, ICICI બેંક, ભારતી એરટેલ અને ટાટા સ્ટીલના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ટ્રેન્ટ, એક્સિસ બેંક, TCS, ઇન્ફોસિસ અને SBI ના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

સોમવારનું બજાર : સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ સોમવારે શેરબજાર વધારા સાથે બંધ થયું હતું. BSE પર સેન્સેક્સ 582.95 પોઈન્ટના વધારા સાથે 81,790.12 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, NSE પર નિફ્ટી 183.40 પોઈન્ટના વધારા સાથે 25,077.65 પર પહોંચ્યો અને લીલા નિશાન પર બંધ થયો હતો.

