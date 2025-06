ETV Bharat / business

ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું શેરબજાર : સેન્સેક્સ 81700 પાર, નિફ્ટીમાં રિકવરી નોંધાઈ - STOCK MARKET UPDATE

ભારતીય શેરબજાર ( ETV Bharat )

Published : June 3, 2025 at 9:32 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 9:39 AM IST

મુંબઈ : ભારતીય શેરબજારમાં રોનક પાછી ફરી છે. કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસ આજે 3 જૂન, મંગળવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 119 અને 70 પોઈન્ટના વધારા સાથે લીલા નિશાનમાં ખુલ્યા છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજારમાં ઉતાર ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યા છે. ભારતીય શેરબજાર... BSE Sensex : આજે 3 જૂન, મંગળવારના રોજ BSE Sensex ગત 81,373.75 બંધની સામે 119 પોઇન્ટ વધારા સાથે 81,492.50 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરૂઆતમાં જ 81,774.23 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સમાં સતત ઉતાર ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યો છે.

