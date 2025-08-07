મુંબઈ : ભારતીય શેરબજાર આજે રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું છે. કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસ આજે 7 ઓગસ્ટ, ગુરૂવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 281 અને 110 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. જોકે, શરુઆતી કારોબારથી બજારમાં મુખ્ય સૂચકાંક સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
ભારતીય શેરબજાર...
BSE Sensex : આજે 7 ઓગસ્ટ, ગુરૂવારના રોજ BSE Sensex ગત 80,543.99 બંધની સામે 281 પોઇન્ટ ઘટાડા સાથે 80,262.98 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ હળવો વધારો નોંધાવી 80,421.84 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી, જે બાદ સેન્સેક્સ સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 24,574.20 ના બંધ સામે લગભગ 110 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 24,464.20 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન 24,542.90 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
રેપો રેટની બજાર પર અસર : RBI દ્વારા કોઈ ફેરફાર કર્યા વિના રેપો રેટ 5.5% પર રાખવામાં આવ્યો છે. રિઝર્વ બેંકની આ જાહેરાતની અસર બજાર પર પણ જોવા મળી. સવારે 10.10 વાગ્યાની આસપાસ, સેન્સેક્સ 60.72 પોઇન્ટ વધીને 80,770.97 પર પહોંચ્યો હતો. નિફ્ટી 8.45 પોઇન્ટ વધીને 24,658.00 પર પહોંચ્યો હતો.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન BSE Sensex માં લિસ્ટેડ કંપનીમાં ટ્રેન્ટ, ITC, ટાઈટન કંપની, ટેક મહિન્દ્રા અને સન ફાર્માના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ટાટા મોટર્સ, કોટક મહિન્દ્રા, અદાણી પોર્ટ્સ, ભારતી એરટેલ અને ટાટા સ્ટીલના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.
બુધવારનું બજાર : ટ્રેડિંગ સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે શેરબજાર લાલ નિશાનમાં બંધ થયું. BSE પર સેન્સેક્સ 308 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે અને 24,700 પોઈન્ટ નીચો બંધ થયો હતો.
