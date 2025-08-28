મુંબઈ : ભારતીય શેરબજારમાં ભારે ઉતાર ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યો છે. કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસ આજે 28 ઓગસ્ટ, ગુરૂવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex 32 પોઇન્ટ ઘટાડા સાથે સપાટ ખુલ્યો છે. જ્યારે NSE Nifty 17 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે સપાટ ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજાર ગગડ્યું અને મુખ્ય સૂચકાંક લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
ભારતીય શેરબજાર...
BSE Sensex : આજે 28 ઓગસ્ટ, ગુરૂવારના રોજ BSE Sensex ગત 80,786.54 બંધની સામે 32 પોઇન્ટ ઘટાડા સાથે 80,754.66 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરૂઆતમાં જ 80,775.71 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સ 661 પોઈન્ટ ગગડ્યો હતો. જે બાદ Sensex સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 24,712.05 ના બંધ સામે લગભગ 17 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 24,695.80 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરૂઆતમાં જ 24,702.65 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીમાં ઈટરનલ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, અદાણી પોર્ટ્સ, લાર્સન અને બજાજ ફિનસર્વના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ઇન્ટરગ્લોબ એવી, IRB ઇન્ફ્રા, HCL ટેક, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ અને 360 ONE WAM ના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.
મંગળવારનું બજાર : ટ્રેડિંગ સપ્તાહના બીજા દિવસ મંગળવારે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં બંધ થયું. BSE પર સેન્સેક્સ 849 પોઇન્ટ ઘટીને 80,786 પર બંધ થયો. બીજી તરફ NSE પર નિફ્ટી 255 પોઇન્ટ ઘટીને 24,712 પર બંધ થયો.
આ પણ વાંચો...