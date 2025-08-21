ETV Bharat / business

ભારતીય શેરબજારમાં રોનક : સેન્સેક્સ 82,200 પોઈન્ટ પાર, Nifty 92 પોઈન્ટ ઉંચકાયો - STOCK MARKET UPDATE

કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસે ભારતીય શેરબજાર વધારા ખુલ્યું છે. શરૂઆતી કારોબારથી જ બજારના મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજારમાં રોનક
ભારતીય શેરબજારમાં રોનક (ETV Bharat Gujarat)
મુંબઈ : ભારતીય શેરબજારમાં આજે એક્શનનો માહોલ છે. કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસ આજે 21 ઓગસ્ટ, ગુરૂવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 82,220.46 અને 25,142.00 પોઈન્ટના મથાળે ખુલ્યા છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજારમાં રિકવરી નોંધાતા મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

BSE Sensex : આજે 21 ઓગસ્ટ, ગુરૂવારના રોજ BSE Sensex ગત 81,857.84 બંધની સામે 363 પોઇન્ટ વધારા સાથે 82,220.46 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 82,231.17 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સ સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,050.55 ના બંધ સામે લગભગ 92 પોઈન્ટના વધારા સાથે 25,142.00 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 25,144.85 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ટ્રેન્ટ, બજાજ ફિનસર્વ, રિલાયન્સ, ભારત ઇલેક. અને લાર્સનના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે શાશ્વત, HUL, ટેક મહિન્દ્રા, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અને ઇન્ફોસિસના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

બુધવારનું બજાર : સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે શેરબજાર સતત પાંચમા દિવસે વધારા સાથે બંધ થયું. BSE પર સેન્સેક્સ 213.45 પોઈન્ટ એટલે કે 0.26 ટકાના વધારા સાથે 81,857.84 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, NSE પર નિફ્ટી 69.90 પોઈન્ટના વધારા સાથે 25,050.55 પર પહોંચ્યો અને લીલા નિશાન પર બંધ થયો, જે 0.28% ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.

