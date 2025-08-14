ETV Bharat / business

ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું શેરબજાર : સેન્સેક્સમાં 80,690 પાર, નિફ્ટીમાં રિકવરી નોંધાઈ - STOCK MARKET UPDATE

આજે ભારતીય શેરબજાર ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું છે. Sensex 80,690 પાર થયો છે. જ્યારે Nifty રેડ ઝોનમાં ખુલ્યા બાદ રિકવરી મોડમાં છે.

મુંબઈ : ભારતીય શેરબજારમાં તેજી યથાવત્ છે. કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસ આજે 14 ઓગસ્ટ, ગુરુવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. આજે BSE Sensex 86 પોઈન્ટના વધારા સાથે ખુલ્યો છે. જ્યારે NSE Nifty 12 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે લાલ નિશાનમાં ખુલ્યા છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજારમાં ઉતાર ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યા છે.

BSE Sensex : આજે 14 ઓગસ્ટ, ગુરુવારના રોજ BSE Sensex ગત 80,539.91 બંધની સામે 86 પોઇન્ટ વધારા સાથે 80,625.28 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરૂઆતમાં જ 80,693.98 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સ સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 24,619.35 ના બંધ સામે લગભગ 12 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 24,607.25 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરૂઆતમાં જ વધારો નોંધાવી 24,664.35 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ઇન્ફોસિસ, સન ફાર્મા, એચડીએફસી બેંક, એશિયન પેઇન્ટ્સ અને ભારતી એરટેલના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ટાટા સ્ટીલ, ભારત ઇલેક, એનટીપીસી, અદાણી પોર્ટ્સ અને લાર્સનના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

બુધવારનું બજાર : ટ્રેડિંગ સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે ભારતીય શેરબજારમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો. BSE પર સેન્સેક્સ 304.32 પોઈન્ટ વધીને 80,539.91 પર બંધ થયો. બીજી તરફ NSE પર નિફ્ટી 131.95 પોઈન્ટ વધીને 24,619.35 પર બંધ થયો.

