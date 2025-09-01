ETV Bharat / business

આજે ભારતીય શેરબજારનું ફ્લેટ ઓપનિંગ થયું છે. Sensex 79,828 અને Nifty 24,432 પર ખુલ્યો, જ્યારે ડોલર સામે રૂપિયો 88.17 પર સ્થિર છે.

Published : September 1, 2025 at 10:34 AM IST

મુંબઈ : આજે સપ્ટેમ્બર માસના અને કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ 1 સપ્ટેમ્બર, સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજાર ફ્લેટ ખુલ્યું છે. BSE Sensex 19 પોઈન્ટના નજીવા વધારા સાથે 79,828 પર ટ્રેડિંગ શરૂ કર્યું, જ્યારે NSE Nifty 6 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,432 પર ખુલ્યું. Bank Nifty 3 પોઈન્ટના નજીવા વધારા સાથે 53,658 પર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યો છે. ડોલર સામે રૂપિયો 88.17 પર સ્થિર ખુલ્યો.

BSE Sensex : આજે 1 સપ્ટેમ્બર, સોમવારના રોજ BSE Sensex ગત 79,809.65 બંધની સામે 19 પોઇન્ટ વધારા સાથે 79,828.99 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરૂઆતમાં જ 405 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 80,233.22 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Sensex સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 24,426.85 ના બંધ સામે લગભગ 6 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,432.70 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરૂઆતમાં જ 128 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 24,560.85 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સેક્ટોરસ મૂવમેન્ટ અને સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે ઓટો, IT, મેટલ અને ફાર્મા સેક્ટરમાં બજારમાં ખરીદી જોવા મળી, જ્યારે રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ લાલ નિશાનમાં રહ્યો. આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીમાં ઇન્ફી, ટેકએમ, TCS, પાવરગ્રીડ અને HCL ટેકના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ITC, BEL, સનફાર્મા, રિલાયનસ અને હિન્દુનિલ્વ્રના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

ભારતીય અર્થતંત્રનું પ્રદર્શન : ભારતનો GDP એપ્રિલ-જૂન ક્વાર્ટરમાં 7.8% વધ્યો, જે છેલ્લા 5 ક્વાર્ટરમાં સૌથી ઝડપી વૃદ્ધિ છે. આ સરકારી ખર્ચ, સ્થાનિક વપરાશ અને ઉદ્યોગની મજબૂતાઈ દર્શાવે છે અને બજાર અને રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધારે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મોરચે ભારતના સંબંધ બનાવતા વડાપ્રધાન મોદી ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને મળ્યા. આ ઉપરાંત, PM મોદી રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને પણ મળવાના છે.

US શેરબજાર : US શેરબજાર શુક્રવારે ઘટાડા સાથે બંધ થયું. ડાઉ જોન્સ 90 પોઇન્ટ અને નાસ્ડેક 250 પોઇન્ટ ગગડ્યો. ડાઉ ફ્યુચર્સે થોડી મજબૂતી દર્શાવી, પરંતુ જાપાનનો નિક્કી 400 પોઇન્ટ ઘટ્યો છે.

કોમોડિટી માર્કેટ અપડેટ : સ્થાનિક બજારમાં સોનું પહેલીવાર રૂ. 1,04,000 પ્રતિ 10 ગ્રામને પાર કરી ગયું. ચાંદી રૂ. 1,20,900 પર પહોંચી, જે અત્યાર સુધીની સૌથી ઊંચી સપાટી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સોનું $3,530 પર બંધ થયું. ક્રૂડ તેલ $68 પ્રતિ બેરલથી નીચે આવી ગયું.

