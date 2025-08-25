ETV Bharat / business

સોમવારે ભારતીય શેરબજારમાં તેજી: Sensex 83,500 નજીક ખુલ્યો, Nifty 24,950 પાર - STOCK MARKET UPDATE

કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે ભારતીય શેરબજાર વધારા ખુલ્યું છે. શરૂઆતી કારોબારથી જ બજારના મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજારમાં તેજી
ભારતીય શેરબજારમાં તેજી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 9:42 AM IST

1 Min Read

મુંબઈ : ભારતીય શેરબજારમાં આજે એક્શનનો માહોલ છે. કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ આજે 25 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 81,501.06 અને 24,949.15 પોઈન્ટના મથાળે ખુલ્યા છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજારમાં રિકવરી નોંધાતા મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજાર...

BSE Sensex : આજે 25 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ BSE Sensex ગત 81,306.85 બંધની સામે 195 પોઇન્ટ વધારા સાથે 81,501.06 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 81,593.01 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સ સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 24,870.10 ના બંધ સામે લગભગ 79 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,949.15 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 24,961.35 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ઇન્ફોસિસ, TCS, ટેક મહિન્દ્રા, HCL અને બજાજ ફાઇનાન્સના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે મેક્સ હેલ્થકેર, BSE લિમિટેડસ, નુવામા વેલ્થ, ભારતી એરટેલ અને યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની અસર : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જાપાન અને ચીનના 4 દિવસના પ્રવાસે જશે. 29-30 ઓગસ્ટના રોજ તેઓ જાપાનમાં 15મા ભારત-જાપાન સમિટમાં ભાગ લેશે, જ્યારે 31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેઓ ચીનમાં SCO સમિટમાં ભાગ લેશે. બીજી બાજુ, જો આપણે વિદેશી અને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારોની તાજેતરની પ્રવૃત્તિ પર નજર કરીએ તો, FII એ 4,050 કરોડ રૂપિયાનું વેચાણ કર્યું છે, જ્યારે DII એ 329 કરોડ રૂપિયાનું થોડું વેચાણ કર્યું છે.

આમ, વૈશ્વિક અને સ્થાનિક સૂચકાંકોને કારણે રોકાણકારોની નજર બજારમાં વર્તમાન સત્રમાં GST નિર્ણય, સૂચકાંક પુનઃ સંતુલન અને સંરક્ષણ અને બેંકિંગ ક્ષેત્રના મોટા સમાચાર પર ટકેલી છે.

આ પણ વાંચો...

મુંબઈ : ભારતીય શેરબજારમાં આજે એક્શનનો માહોલ છે. કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ આજે 25 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 81,501.06 અને 24,949.15 પોઈન્ટના મથાળે ખુલ્યા છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજારમાં રિકવરી નોંધાતા મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજાર...

BSE Sensex : આજે 25 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ BSE Sensex ગત 81,306.85 બંધની સામે 195 પોઇન્ટ વધારા સાથે 81,501.06 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 81,593.01 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સ સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 24,870.10 ના બંધ સામે લગભગ 79 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,949.15 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 24,961.35 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ઇન્ફોસિસ, TCS, ટેક મહિન્દ્રા, HCL અને બજાજ ફાઇનાન્સના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે મેક્સ હેલ્થકેર, BSE લિમિટેડસ, નુવામા વેલ્થ, ભારતી એરટેલ અને યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની અસર : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જાપાન અને ચીનના 4 દિવસના પ્રવાસે જશે. 29-30 ઓગસ્ટના રોજ તેઓ જાપાનમાં 15મા ભારત-જાપાન સમિટમાં ભાગ લેશે, જ્યારે 31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેઓ ચીનમાં SCO સમિટમાં ભાગ લેશે. બીજી બાજુ, જો આપણે વિદેશી અને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારોની તાજેતરની પ્રવૃત્તિ પર નજર કરીએ તો, FII એ 4,050 કરોડ રૂપિયાનું વેચાણ કર્યું છે, જ્યારે DII એ 329 કરોડ રૂપિયાનું થોડું વેચાણ કર્યું છે.

આમ, વૈશ્વિક અને સ્થાનિક સૂચકાંકોને કારણે રોકાણકારોની નજર બજારમાં વર્તમાન સત્રમાં GST નિર્ણય, સૂચકાંક પુનઃ સંતુલન અને સંરક્ષણ અને બેંકિંગ ક્ષેત્રના મોટા સમાચાર પર ટકેલી છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE TODAYBSE SENSEXNSE NIFTYભારતીય શેરબજાર અપડેટSTOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.