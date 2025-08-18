મુંબઈ : હાલમાં જ PM મોદીએ કરેલી જાહેરાતના કારણે લાંબા સમય બાદ ભારતીય શેરબજારમાં તેજી નોંધાઈ છે. કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ આજે 18 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex 718 પોઈન્ટના વધારા સાથે ખુલ્યો છે. જ્યારે NSE Nifty માં 307 પોઈન્ટનો ઉછાળો નોંધાયો છે. શરુઆતી કારોબાર બાદથી મુખ્ય સૂચકાંક સતત ઊંચકાઈ રહ્યા છે.
ભારતીય શેરબજાર...
BSE Sensex : આજે 18 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ BSE Sensex ગત 80,597.66 બંધની સામે 718 પોઇન્ટ વધારા સાથે 81,315.79 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરૂઆતમાં જ 81,765.77 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સમાં સતત ઉતાર ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 24,631.30 ના બંધ સામે લગભગ 307 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,938.20 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરૂઆતમાં જ 25,022.00 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં મારુતિ સુઝુકી, બજાજ ફાઇનાન્સ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, એમ એન્ડ એમ અને બજાજ ફિનસર્વના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે લાર્સન, સન ફાર્મા, આઇટીસી અને એચસીએલ ટેકના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.
શુક્રવારનું બજાર : ગત ટ્રેડિંગ સપ્તાહના છેલ્લા દિવસ શુક્રવારે Nifty 50 0.25% વધીને 24,631 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ BSE સેન્સેક્સ 0.30% ના વધારા સાથે 80,598 પર બંધ થયો હતો.
