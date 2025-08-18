ETV Bharat / business

ભારતીય શેરબજારમાં તાબડતોડ તેજી : Sensex 1100 ઉછળ્યો, Nifty 25,000 પાર - STOCK MARKET UPDATE

આજે શેરબજારમાં જબરદસ્ત તેજી છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને વધારા સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. સેન્સેક્સ 718 પોઈન્ટના વધારા સાથે 81,315 પર ખુલ્યો હતો.

ભારતીય શેરબજાર
ભારતીય શેરબજાર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 10:05 AM IST

1 Min Read

મુંબઈ : હાલમાં જ PM મોદીએ કરેલી જાહેરાતના કારણે લાંબા સમય બાદ ભારતીય શેરબજારમાં તેજી નોંધાઈ છે. કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ આજે 18 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex 718 પોઈન્ટના વધારા સાથે ખુલ્યો છે. જ્યારે NSE Nifty માં 307 પોઈન્ટનો ઉછાળો નોંધાયો છે. શરુઆતી કારોબાર બાદથી મુખ્ય સૂચકાંક સતત ઊંચકાઈ રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજાર...

BSE Sensex : આજે 18 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ BSE Sensex ગત 80,597.66 બંધની સામે 718 પોઇન્ટ વધારા સાથે 81,315.79 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરૂઆતમાં જ 81,765.77 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સમાં સતત ઉતાર ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 24,631.30 ના બંધ સામે લગભગ 307 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,938.20 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરૂઆતમાં જ 25,022.00 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં મારુતિ સુઝુકી, બજાજ ફાઇનાન્સ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, એમ એન્ડ એમ અને બજાજ ફિનસર્વના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે લાર્સન, સન ફાર્મા, આઇટીસી અને એચસીએલ ટેકના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

શુક્રવારનું બજાર : ગત ટ્રેડિંગ સપ્તાહના છેલ્લા દિવસ શુક્રવારે Nifty 50 0.25% વધીને 24,631 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ BSE સેન્સેક્સ 0.30% ના વધારા સાથે 80,598 પર બંધ થયો હતો.

આ પણ વાંચો...

મુંબઈ : હાલમાં જ PM મોદીએ કરેલી જાહેરાતના કારણે લાંબા સમય બાદ ભારતીય શેરબજારમાં તેજી નોંધાઈ છે. કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ આજે 18 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex 718 પોઈન્ટના વધારા સાથે ખુલ્યો છે. જ્યારે NSE Nifty માં 307 પોઈન્ટનો ઉછાળો નોંધાયો છે. શરુઆતી કારોબાર બાદથી મુખ્ય સૂચકાંક સતત ઊંચકાઈ રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજાર...

BSE Sensex : આજે 18 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ BSE Sensex ગત 80,597.66 બંધની સામે 718 પોઇન્ટ વધારા સાથે 81,315.79 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરૂઆતમાં જ 81,765.77 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સમાં સતત ઉતાર ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 24,631.30 ના બંધ સામે લગભગ 307 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,938.20 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરૂઆતમાં જ 25,022.00 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં મારુતિ સુઝુકી, બજાજ ફાઇનાન્સ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, એમ એન્ડ એમ અને બજાજ ફિનસર્વના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે લાર્સન, સન ફાર્મા, આઇટીસી અને એચસીએલ ટેકના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

શુક્રવારનું બજાર : ગત ટ્રેડિંગ સપ્તાહના છેલ્લા દિવસ શુક્રવારે Nifty 50 0.25% વધીને 24,631 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ BSE સેન્સેક્સ 0.30% ના વધારા સાથે 80,598 પર બંધ થયો હતો.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE TODAYBSE SENSEXNSE NIFTYશેરબજાર અપડેટSTOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.