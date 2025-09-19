સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું : સેન્સેક્સ 371 પોઇન્ટ ગગડ્યો
કારોબારી સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું. શરુઆતી કારોબારથી મુખ્ય સૂચકાંક રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
Published : September 19, 2025 at 10:57 AM IST
મુંબઈ : ભારતીય શેરબજાર આજે રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું છે. કારોબારી સપ્તાહના છેલ્લા દિવસ આજે 19 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 67 અને 13 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન પણ મુખ્ય સૂચકાંક સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
ભારતીય શેરબજાર...
BSE Sensex : આજે 19 જુલાઈ, શુક્રવારના રોજ BSE Sensex ગત 83,013.96 બંધની સામે 67 પોઇન્ટ ઘટાડા સાથે 82,946.04 ના મથાળે સપાટ ખુલ્યો હતો. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ 371 પોઈન્ટ સુધી ગગડીને 82,575.41ના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો. જે બાદ સેન્સેક્સ સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,423.60 ના બંધ સામે લગભગ 13 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 25,410.20 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન Nifty 113 પોઈન્ટ સુધી ગગડીને 25,297.05 ના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો. જે બાદ તે સતત રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં અદાણી પોર્ટ્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, SBI, એટર્નલ અને NTPC ના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ટાઈટન કંપની, ICICI બેંક, HDFC બેંક, ઇન્ફોસિસ અને HCL ટેકના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.
ગુરુવારનું બજાર : BSE પર સેન્સેક્સ 320.25 પોઈન્ટ એટલે 0.39% વધીને 83,013.96 પર બંધ થયો. બીજી તરફ, NSE પર નિફ્ટી 93.35 પોઈન્ટ એટલે 0.37% વધીને 25,423.60 પર બંધ થયો. જોકે, શુક્રવારે સવારે નફા-બુકિંગ પ્રબળ રહ્યું અને બંને મુખ્ય સૂચકાંકો નબળા પડ્યા.
આ પણ વાંચો...