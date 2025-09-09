ETV Bharat / business

શેરબજારમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ: Sensex 342 પોઇન્ટ અપ ખુલ્યો, Nifty 24,800 પાર

કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજાર વધારા ખુલ્યું. શરૂઆતી કારોબારથી જ બજારના મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
ભારતીય શેરબજાર અપડેટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 9:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ : ભારતીય શેરબજારમાં આજે એક્શનનો માહોલ છે. કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે આજે 9 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 81,129.69 અને 24,864.10 પોઈન્ટના મથાળે ખુલ્યા છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજારમાં સતત ઉતાર-ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યો છે. જોકે, મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજાર...

BSE Sensex : આજે 9 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ BSE Sensex ગત 80,787.30 બંધની સામે 342 પોઇન્ટ વધારા સાથે 81,129.69 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 81,162.07 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સમાં સતત ઉતાર-ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 24,773.15 ના બંધ સામે લગભગ 91 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,864.10 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 24,879.05 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ઇન્ફોસીસ, ટેક મહિન્દ્રા, TCS, HCL અને લાર્સનના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ઈટરનર, ટાટા સ્ટીલ, બજાજ ફાઇનાન્સ, ટાઇટન કંપની અને ભારત ઇલેક.ના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

સોમવારનું શેરબજાર : ગતરોજ સોમવારે BSE Sensex 80,787 પર અને NSE Nifty 24,773 પર લીલા નિશાનમાં બંધ થયો હતો. શરૂઆતના ઉતાર-ચઢાવ પછી, બજારમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો હતો.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE TODAYBSE SENSEXNSE NIFTYભારતીય શેરબજાર અપડેટSTOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.