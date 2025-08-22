મુંબઈ: આજે ભારતીય કારોબારી સપ્તાહના અંતિમ દિવસની શરૂઆત સુસ્તી સાથે થઈ છે. BSE સેન્સેક્સ 49 પોઈન્ટ ઘટીને 81,951 પર ખુલ્યો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 19 પોઈન્ટ ઘટીને 25,064 પર ખુલ્યો છે. બેંક નિફ્ટી પણ નબળો રહ્યો અને તે 199 પોઈન્ટ ઘટીને 55,556 પર ખુલ્યો. ચલણ બજારમાં રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 87.37 પ્રતિ ડોલર પર ટ્રેડ થયો છે. શરૂઆતના ટ્રેડિંગ પછી થોડા સમય પછી, વેચાણ વધ્યું અને સેન્સેક્સ લગભગ 300 પોઈન્ટ ઘટી ગયો, જ્યારે નિફ્ટી પણ 90 પોઈન્ટ ઘટીને 25,000 ની નીચે ગયો છે.
ક્ષેત્રોમાં દબાણ અને થોડી મજબૂતી: શેરબજારમાં ઘટાડાની અસર ક્ષેત્રીય સૂચકાંક પર પણ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી હતી. નિફ્ટી 50 પર મહત્તમ દબાણ નોન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીઓ (NBFC), મેટલ, રિયલ્ટી અને ખાનગી બેંકિંગ શેરોમાં જોવા મળ્યું હતું. તે જ સમયે, મીડિયા, ફાર્મા અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે બજારમાં ઘટાડામાં થોડી રાહત મળી હતી.
ભારતના અર્થતંત્રમાંથી રાહતના સમાચાર: નબળા બજાર સંકેતો વચ્ચે, ભારત માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. દેશના ખાનગી ક્ષેત્રનો વિકાસ ઓગસ્ટમાં રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યો છે. નવા ઓર્ડરમાં મજબૂત વધારાને કારણે, સેવા ક્ષેત્રનો પરચેઝિંગ મેનેજર્સ ઇન્ડેક્સ (PMI) 65.6 નોંધાયો, જે અત્યાર સુધીનો ઉચ્ચતમ સ્તર છે.
ભંડોળ પ્રવાહ અને રોકાણકારોની પ્રવૃત્તિ: સ્થાનિક રોકાણકારોએ સતત 33મા દિવસે બજારમાં ખરીદી ચાલુ રાખી છે. ગુરુવારે, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ 2,500 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા. વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ પણ 1,233 કરોડ રૂપિયાની સીમાંત ખરીદી કરી.
