સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં બંધ: સેન્સેક્સ 765.47 પોઈન્ટ ઘટ્યો, નિફ્ટી 232.85 પર બંધ - STOCK MARKET TODAY

સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે ભારતીય શેરબજારના ટોપ ગેનર્સ અને લૂઝર્સ કોણ છે, જાણો અહીં...

Published : August 8, 2025 at 4:50 PM IST

મુંબઈ: આજે સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે શેર બજાર રેડ ઝોનમાં બંધ થયું છે. BSE સેન્સેક્સ 765.47 પોઈન્ટ ઘટીને 79,857.79 પર બંધ થયું છે. જ્યારે NSE નિફ્ટી-50 ની વાત કરીએ તો 232.85 પોઈન્ટ ઘટીને 24,363.30 પર બંધ થયું છે.

આજના ટ્રેડિંગ દરમિયાન BSE સેન્સેક્સમાં BHARTIARTL 1, રિલાયન્સ, ICICI બેંક, કોટક બેંક, HDFC બેંક, ટાટા મોટર્સ, Sbin, INFY, ITC, Eternal, TCS, TRENT, TITAN, POWERGRID, BEL આજના ટોપ ગેનર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા. જ્યારે પીજી ઇલેક્ટ્રોપ્લાસ્ટ લિમિટેડ, એથેના કન્સ્ટ્રક્શન્સ લિમિટેડ, જીટીએન ટેક્સટાઇલ્સ લિમિટેડ, રેટાજીયો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, મધુવીર કોમ 18 નેટવર્ક લિમિટેડ ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.

આજનું ઓપનિંગ શેર બજાર:

આજે શુક્રવારે સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે ભારતીય શેરબજાર સતત ચોથા દિવસે લાલ નિશાનમાં ખુલ્યું હતું. જેમાં BSE સેન્સેક્સ 145 પોઈન્ટ ઘટીને ખુલ્યો હતો તો બીજી બાજુ NSE નિફ્ટી-50 એકંદરે 52 પોઈન્ટ ઘટીને ખુલ્યો.

