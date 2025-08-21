મુંબઈ: આજે સપ્તાહના ચોથા દિવસે શેર બજાર ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે. BSE સેન્સેક્સ 142.87 પોઈન્ટ વધીને 82,000.71 પર બંધ થયું છે. જ્યારે NSE નિફ્ટી-50 ની વાત કરીએ તો 33 પોઈન્ટ વધીને 25,083.75 પર બંધ થયું છે.
આ દરમિયાન આજના શેર માર્કેટમાં નિફ્ટીમાં ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ, સિપ્લા, બજાજ ફાઇનાન્સ ટોપ ગેનર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા. જ્યારે બજાજ-ઓટો, પાવર ગ્રીડ, ઇન્ડસઇન્ડ બેંક ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.
આજના મહત્વના મુદ્દા:
- BSE મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.12 ટકાથી ઘટીને 45,993.82 પર બંધ થયો
- BSE સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.01 ટકાથી 53,186.03 સમાંતર પર બંધ થયો
- NIFTY (નિફ્ટી) બેંક ઈન્ડેક્સ પણ 0.10 ટકાથી વધીને 55,755.45 પર બંધ થયો
- NIFTY મિડકેપ ઈન્ડેક્સ (100) 0.38 ટકાથી ઘટ્યો જ્યારે NIFTY સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ (100) 0.01 ટકાથી ઘટ્યો
આજનું ઓપનિંગ માર્કેટ:
કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસ આજે 21 ઓગસ્ટ, ગુરૂવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા હતા. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 82,220.46 અને 25,142.00 પોઈન્ટના મથાળે ખુલ્યા હતા. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજારમાં રિકવરી નોંધાતા મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.
