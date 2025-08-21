ETV Bharat / business

અઠવાડિયાના ચોથા દિવસે શેરબજાર તેજી સાથે બંધ: સેન્સેક્સ 82,000 ને પાર, નિફ્ટી પણ રેકોર્ડ સ્તરે બંધ - STOCK MARKET TODAY

આજના શેર માર્કેટના ટોપ ગેનર્સ અને લૂઝર્સની લિસ્ટમાં કોણ સામેલ છે, જાણો અહીં...

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 4:52 PM IST

1 Min Read

મુંબઈ: આજે સપ્તાહના ચોથા દિવસે શેર બજાર ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે. BSE સેન્સેક્સ 142.87 પોઈન્ટ વધીને 82,000.71 પર બંધ થયું છે. જ્યારે NSE નિફ્ટી-50 ની વાત કરીએ તો 33 પોઈન્ટ વધીને 25,083.75 પર બંધ થયું છે.

આ દરમિયાન આજના શેર માર્કેટમાં નિફ્ટીમાં ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ, સિપ્લા, બજાજ ફાઇનાન્સ ટોપ ગેનર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા. જ્યારે બજાજ-ઓટો, પાવર ગ્રીડ, ઇન્ડસઇન્ડ બેંક ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.

આજના મહત્વના મુદ્દા:

  • BSE મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.12 ટકાથી ઘટીને 45,993.82 પર બંધ થયો
  • BSE સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.01 ટકાથી 53,186.03 સમાંતર પર બંધ થયો
  • NIFTY (નિફ્ટી) બેંક ઈન્ડેક્સ પણ 0.10 ટકાથી વધીને 55,755.45 પર બંધ થયો
  • NIFTY મિડકેપ ઈન્ડેક્સ (100) 0.38 ટકાથી ઘટ્યો જ્યારે NIFTY સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ (100) 0.01 ટકાથી ઘટ્યો

આજનું ઓપનિંગ માર્કેટ:

કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસ આજે 21 ઓગસ્ટ, ગુરૂવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા હતા. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 82,220.46 અને 25,142.00 પોઈન્ટના મથાળે ખુલ્યા હતા. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજારમાં રિકવરી નોંધાતા મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. નિર્મલા સીતારમણે ગૃહમાં વિકાસ માટેનો રોડમેપ જણાવ્યો, કહ્યું - 'GIFT સિટીમાં 409 કંપનીઓ સક્રિય'
  2. ભારતીય શેરબજારમાં રોનક : સેન્સેક્સ 82,200 પોઈન્ટ પાર, Nifty 92 પોઈન્ટ ઉંચકાયો

મુંબઈ: આજે સપ્તાહના ચોથા દિવસે શેર બજાર ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે. BSE સેન્સેક્સ 142.87 પોઈન્ટ વધીને 82,000.71 પર બંધ થયું છે. જ્યારે NSE નિફ્ટી-50 ની વાત કરીએ તો 33 પોઈન્ટ વધીને 25,083.75 પર બંધ થયું છે.

આ દરમિયાન આજના શેર માર્કેટમાં નિફ્ટીમાં ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ, સિપ્લા, બજાજ ફાઇનાન્સ ટોપ ગેનર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા. જ્યારે બજાજ-ઓટો, પાવર ગ્રીડ, ઇન્ડસઇન્ડ બેંક ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.

આજના મહત્વના મુદ્દા:

  • BSE મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.12 ટકાથી ઘટીને 45,993.82 પર બંધ થયો
  • BSE સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.01 ટકાથી 53,186.03 સમાંતર પર બંધ થયો
  • NIFTY (નિફ્ટી) બેંક ઈન્ડેક્સ પણ 0.10 ટકાથી વધીને 55,755.45 પર બંધ થયો
  • NIFTY મિડકેપ ઈન્ડેક્સ (100) 0.38 ટકાથી ઘટ્યો જ્યારે NIFTY સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ (100) 0.01 ટકાથી ઘટ્યો

આજનું ઓપનિંગ માર્કેટ:

કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસ આજે 21 ઓગસ્ટ, ગુરૂવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા હતા. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 82,220.46 અને 25,142.00 પોઈન્ટના મથાળે ખુલ્યા હતા. જોકે, શરુઆતી કારોબાર બાદથી બજારમાં રિકવરી નોંધાતા મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. નિર્મલા સીતારમણે ગૃહમાં વિકાસ માટેનો રોડમેપ જણાવ્યો, કહ્યું - 'GIFT સિટીમાં 409 કંપનીઓ સક્રિય'
  2. ભારતીય શેરબજારમાં રોનક : સેન્સેક્સ 82,200 પોઈન્ટ પાર, Nifty 92 પોઈન્ટ ઉંચકાયો

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATEBSE SENSEX NSE NIFTYINDIAN STOCK MARKETTODAY MARKET CLOSINGSTOCK MARKET TODAY

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.