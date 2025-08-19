મુંબઈ: આજે સપ્તાહના બીજા દિવસે શેર બજાર ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે. BSE સેન્સેક્સ 370.64 પોઈન્ટ વધીને 81,671.97 પર બંધ થયું છે. જ્યારે NSE નિફ્ટી-50 ની વાત કરીએ તો 109.15 પોઈન્ટ વધીને 24,986.10 પર બંધ થયું છે.
આ દરમિયાન આજના શેર માર્કેટમાં જમના ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, ઓલા ઈલેક્ટ્રિક મોબિલિટી,દેવયાની, બેલ્રાઈઝ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, હ્યુન્ડાઈ મોટર ઈન્ડિયા, સંવર્ધન મધરસન ટોપ ગેનર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા. જ્યારે બજાજ હોલ્ડિંગ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ, શ્રી સિમેન્ટ, HAL, ગ્રાસિમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.
આજના મહત્વના મુદ્દા:
- BSE મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.97 ટકાથી વધીને 45,870.04 પર બંધ થયો
- BSE સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.97 ટકાથી વધીને 53,021.43 પર બંધ થયો
- NIFTY (નિફ્ટી) બેંક ઈન્ડેક્સ પણ 0.23 ટકાથી વધીને 55,865.15 પર બંધ થયો
- NIFTY મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.48 ટકાથી વધ્યો જ્યારે NIFTY સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.53 ટકાથી વધ્યો
આજનું ઓપનિંગ માર્કેટ:
આજે મંગળવારે શેરબજારની શરૂઆત ફ્લેટ રહી હતી. સેન્સેક્સ 46 પોઈન્ટના થોડા વધારા સાથે 81,319 પર ખુલ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 15 પોઈન્ટ મજબૂત થઈને 24,596 પર ખુલ્યો હતો. તેનાથી વિપરીત, બેંક નિફ્ટી 112 પોઈન્ટ ઘટીને 55,622 પર ખુલ્યો હતો. તો બીજીબાજુ વિદેશી વિનિમય બજારમાં, ડોલર સામે રૂપિયો 87.26 પર ખુલ્યો, જે અગાઉના સ્તર 87.29 કરતા થોડો મજબૂત છે.
