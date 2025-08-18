મુંબઈ: આજે સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેર બજાર ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે. BSE સેન્સેક્સ 676.09 પોઈન્ટ વધીને 81,441.91 પર બંધ થયું છે. જ્યારે NSE નિફ્ટી-50 ની વાત કરીએ તો 245.65 પોઈન્ટ વધીને 24,876.95 પર બંધ થયું છે. મહત્વની બાબત એ છે કે, છેલ્લા સપ્તાહમાં માર્કેટ ધીમું પડતા મંદી જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને માર્કેટ રેડ ઝોનમાં બંધ થતું હતું જે બાદ આજે સોમવારે ભારતીય શેર બજાર સારા પરિણામ સાથે ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે.
આ દરમિયાન આજના શેર માર્કેટમાં IFB ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, મેડિસ્ટેપ હેલ્થકેર લિમિટેડ, ANB મેટલ કાસ્ટ લિમિટેડ, મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ફાઇઝર લિમિટેડ ટોપ ગેનર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા. જ્યારે ફ્યુચર લાઇફસ્ટાઇલ ફેશન્સ લિમિટેડ, ગોડફ્રે ફિલિપ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ફોસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ટેક્નો ઇલેક્ટ્રિક અને એન્જિનિયરિંગ કંપની લિમિટેડ, ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.
આજના મહત્વના મુદ્દા:
- BSE મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 1.18 ટકાથી વધીને 45,511.87 પર બંધ થયો
- BSE સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 1.45 ટકાથી વધીને 52,541.14 પર બંધ થયો
- NIFTY (નિફ્ટી) બેંક ઈન્ડેક્સ પણ 0.71 ટકાથી વધીને 55,734.90 પર બંધ થયો
- NIFTY મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.94 ટકાથી વધ્યો જ્યારે NIFTY સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 1.33 ટકાથી વધ્યો
આજનું ઓપનિંગ માર્કેટ:
કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ આજે 18 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા હતા. BSE Sensex 718 પોઈન્ટના વધારા સાથે ખુલ્યો, જ્યારે NSE Nifty માં 307 પોઈન્ટનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. શરુઆતી કારોબાર બાદથી મુખ્ય સૂચકાંક સતત ઊંચકાઈ રહ્યા હતા.
