મુંબઈ: આજે ગુરુવારે ભારતીય શેરબજારમાં ઉતાર-ચઢાવ પછી થોડો વધારો જોવા મળ્યો અને અંતે શેરબજાર ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે. 30 શેરો ધરાવતું BSE સેન્સેક્સ 57.75 પોઈન્ટ અથવા 0.07 ટકાના વધારા સાથે 80,597.66 પોઈન્ટ પર બંધ થયું, જ્યારે 50 શેરો ધરાવતું NSE નિફ્ટી 11.95 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકાના વધારા સાથે 24,631.30 પોઈન્ટ પર બંધ થયું. નિષ્ણાતોના મતે, આ થોડો વધારો રોકાણકારોના મધ્યમ વલણો અને વૈશ્વિક સંકેતોના આધારે થયો છે. જોકે, બજાર સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક ઘટનાઓ પર નજર રાખી રહ્યું છે.
આ દરમિયાન આજના શેર માર્કેટમાં નિફ્ટીમાં હીરો મોટોકોર્પ, ટેક મહિન્દ્રા, વિપ્રો, એટરનલ, જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ ટોપ ગેનર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા. જ્યારે નિફ્ટીમાં અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝ, અદાણી પોર્ટ્સ, ટ્રેન્ટ, એચયુએલ અને ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.
આજના મહત્વના મુદ્દા:
- BSE મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.17 ટકાથી ઘટીને 44,979.24 પર બંધ થયો
- BSE સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.58 ટકા વધીને 52,095.84 પર બંધ થયો
- NIFTY (નિફ્ટી) બેંક ઈન્ડેક્સ પણ 0.29 ટકા વધીને 55,341.85 પર બંધ થયો
- NIFTY મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.63 ટકા વધ્યો જ્યારે NIFTY સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.04 ટકા વધ્યો
આજનું ઓપનિંગ માર્કેટ:
ગુરુવારના રોજ BSE Sensex ગત 80,539.91 બંધની સામે 86 પોઇન્ટ વધારા સાથે 80,625.28 ના મથાળે ખૂલ્યું હતું, જ્યારે NSE Nifty ગત 24,619.35 ના બંધ સામે લગભગ 12 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 24,607.25 ના મથાળે ખૂલ્યું હતું.
