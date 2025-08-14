ETV Bharat / business

આજે શેરબજાર થોડા સુધારા સાથે ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું, સેન્સેક્સ 80,597 અને નિફ્ટી 24,631 પર બંધ - STOCK MARKET TODAY

આજે ગુરુવારે ભારતીય શેરબજાર થોડા વધારા સાથે બંધ થયું હતું. સેન્સેક્સ 80,597 અને નિફ્ટી 24,631 પર પહોંચ્યું હતું.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 4:38 PM IST

1 Min Read

મુંબઈ: આજે ગુરુવારે ભારતીય શેરબજારમાં ઉતાર-ચઢાવ પછી થોડો વધારો જોવા મળ્યો અને અંતે શેરબજાર ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે. 30 શેરો ધરાવતું BSE સેન્સેક્સ 57.75 પોઈન્ટ અથવા 0.07 ટકાના વધારા સાથે 80,597.66 પોઈન્ટ પર બંધ થયું, જ્યારે 50 શેરો ધરાવતું NSE નિફ્ટી 11.95 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકાના વધારા સાથે 24,631.30 પોઈન્ટ પર બંધ થયું. નિષ્ણાતોના મતે, આ થોડો વધારો રોકાણકારોના મધ્યમ વલણો અને વૈશ્વિક સંકેતોના આધારે થયો છે. જોકે, બજાર સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક ઘટનાઓ પર નજર રાખી રહ્યું છે.

આ દરમિયાન આજના શેર માર્કેટમાં નિફ્ટીમાં હીરો મોટોકોર્પ, ટેક મહિન્દ્રા, વિપ્રો, એટરનલ, જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ ટોપ ગેનર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા. જ્યારે નિફ્ટીમાં અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝ, અદાણી પોર્ટ્સ, ટ્રેન્ટ, એચયુએલ અને ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.

આજના મહત્વના મુદ્દા:

  • BSE મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.17 ટકાથી ઘટીને 44,979.24 પર બંધ થયો
  • BSE સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.58 ટકા વધીને 52,095.84 પર બંધ થયો
  • NIFTY (નિફ્ટી) બેંક ઈન્ડેક્સ પણ 0.29 ટકા વધીને 55,341.85 પર બંધ થયો
  • NIFTY મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.63 ટકા વધ્યો જ્યારે NIFTY સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.04 ટકા વધ્યો

આજનું ઓપનિંગ માર્કેટ:

ગુરુવારના રોજ BSE Sensex ગત 80,539.91 બંધની સામે 86 પોઇન્ટ વધારા સાથે 80,625.28 ના મથાળે ખૂલ્યું હતું, જ્યારે NSE Nifty ગત 24,619.35 ના બંધ સામે લગભગ 12 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 24,607.25 ના મથાળે ખૂલ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું શેરબજાર : સેન્સેક્સમાં 80,690 પાર, નિફ્ટીમાં રિકવરી નોંધાઈ
  2. 306 કરોડ રૂપિયાનો રીગલ રિસોર્સેઝ IPO આજથી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખૂલ્યો, જાણો GMP પર શું છે પ્રાઈસ બેન્ડ?

મુંબઈ: આજે ગુરુવારે ભારતીય શેરબજારમાં ઉતાર-ચઢાવ પછી થોડો વધારો જોવા મળ્યો અને અંતે શેરબજાર ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે. 30 શેરો ધરાવતું BSE સેન્સેક્સ 57.75 પોઈન્ટ અથવા 0.07 ટકાના વધારા સાથે 80,597.66 પોઈન્ટ પર બંધ થયું, જ્યારે 50 શેરો ધરાવતું NSE નિફ્ટી 11.95 પોઈન્ટ અથવા 0.05 ટકાના વધારા સાથે 24,631.30 પોઈન્ટ પર બંધ થયું. નિષ્ણાતોના મતે, આ થોડો વધારો રોકાણકારોના મધ્યમ વલણો અને વૈશ્વિક સંકેતોના આધારે થયો છે. જોકે, બજાર સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક ઘટનાઓ પર નજર રાખી રહ્યું છે.

આ દરમિયાન આજના શેર માર્કેટમાં નિફ્ટીમાં હીરો મોટોકોર્પ, ટેક મહિન્દ્રા, વિપ્રો, એટરનલ, જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ ટોપ ગેનર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા. જ્યારે નિફ્ટીમાં અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝ, અદાણી પોર્ટ્સ, ટ્રેન્ટ, એચયુએલ અને ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.

આજના મહત્વના મુદ્દા:

  • BSE મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.17 ટકાથી ઘટીને 44,979.24 પર બંધ થયો
  • BSE સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.58 ટકા વધીને 52,095.84 પર બંધ થયો
  • NIFTY (નિફ્ટી) બેંક ઈન્ડેક્સ પણ 0.29 ટકા વધીને 55,341.85 પર બંધ થયો
  • NIFTY મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.63 ટકા વધ્યો જ્યારે NIFTY સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.04 ટકા વધ્યો

આજનું ઓપનિંગ માર્કેટ:

ગુરુવારના રોજ BSE Sensex ગત 80,539.91 બંધની સામે 86 પોઇન્ટ વધારા સાથે 80,625.28 ના મથાળે ખૂલ્યું હતું, જ્યારે NSE Nifty ગત 24,619.35 ના બંધ સામે લગભગ 12 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 24,607.25 ના મથાળે ખૂલ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું શેરબજાર : સેન્સેક્સમાં 80,690 પાર, નિફ્ટીમાં રિકવરી નોંધાઈ
  2. 306 કરોડ રૂપિયાનો રીગલ રિસોર્સેઝ IPO આજથી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખૂલ્યો, જાણો GMP પર શું છે પ્રાઈસ બેન્ડ?

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATESENSEX NIFTY TODAYSTOCK MARKETBSE SENSEX NSE NIFTYSTOCK MARKET TODAY

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.