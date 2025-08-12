મુંબઈ: આજે સપ્તાહના બીજા દિવસે શેર બજાર રેડ ઝોનમાં બંધ થયું છે. BSE સેન્સેક્સ 368.49 પોઈન્ટ ઘટીને 80,235.59 પર બંધ થયું છે. જ્યારે NSE નિફ્ટી-50 ની વાત કરીએ તો 97.65 પોઈન્ટ ઘટીને 24,487.40 પર બંધ થયું છે. મહત્વની બાબત એ છે કે, છેલ્લા ઘણા દિવસોથી માર્કેટ ધીમું પડતા મંદી જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી જે બાદ સોમવારે ભારતીય શેર બજાર સારા પરિણામ સાથે ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું હતું જે આજે ફરી રેડ ઝોનમાં બંધ થયું છે.
આ દરમિયાન આજના શેર માર્કેટમાં હાઇવે ઇન્ફ્રાસ્ટ, ડબલ્યુ.એસ. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એનએક્સટીડિજિટલ, સ્પ્રેકિંગ, ઇન્ડિયન કાર્ડ ક્લોથિંગ, યાત્રા ઓનલાઇન લિમિટેડ, ગાંધી સ્પેશિયલ ટ્યુબ્સ લિમિટેડ, સોનાટા સોફ્ટવેર, ટેક મહિન્દ્રા, મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા ટોપ ગેનર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.
જ્યારે, મમતા મશીનરી લિમિટેડ, પાયોનિયર ઇન્વેસ્ટકોર્પ લિમિટેડ, ઇનાની સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ, સિયારામ રિસાયક્લિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, એક્શન કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ લિમિટેડ, બજાજ ફાઇનાન્સ, રેડિંગ્ટન લિમિટેડ, ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, HDFC બેંક ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.
આજના માર્કેટમાં મહત્વના મુદ્દા પર ધ્યાન આપીએ તો,
- BSE મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.25 ટકાથી ઘટીને 44,921.00 પર બંધ થયો
- BSE સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.04 ટકા વધીને 51,796.74 પર બંધ થયો
- NIFTY (નિફ્ટી) બેંક ઈન્ડેક્સ પણ 0.84 ટકા ઘટ્યો
- NIFTY મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 27 ટકા ઘટ્યો જ્યારે NIFTY સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.04 ટકા વધ્યો
અહીં મહત્વની બાબત એ છે કે, BSE સેન્સેક્સ અને NSE નિફ્ટી (100) બંનેમાં સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ સકારાત્મક રીતે સહેજ વધીને ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે.
આજનું ઓપનિંગ માર્કેટ:
સપ્તાહના પહેલા દિવસે જોરદાર તેજી બાદ મંગળવારે શેરબજારમાં નફા બુકિંગનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું. શરૂઆતના કારોબારમાં BSE સેન્સેક્સ 96 પોઈન્ટ ઘટીને 80,508 પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 22 પોઈન્ટ ઘટીને 24,563 પર પહોંચ્યો હતો. બેંક નિફ્ટી પણ 69 પોઈન્ટની નબળાઈ સાથે 55,441 પર ખુલ્યો હતો. વિદેશી બજારમાં રૂપિયો ડોલર દીઠ 87.64 પર થોડી મજબૂતાઈ સાથે ટ્રેડિંગ શરૂ કર્યું હતું.
આ પણ વાંચો:
ગૌતમ અદાણીએ મેનેજરીયલ પદથી આપ્યું રાજીનામું, હવે અદાણી પોર્ટ્સમાં આ ભૂમિકા ભજવશે
નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં નવું કરવેરા બિલ રજૂ કર્યું, સિલેક્ટ કમિટીની બધી ભલામણોનો બિલમાં કર્યો સમાવેશ