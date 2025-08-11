મુંબઈ: આજે સપ્તાહના પહેલા દિવસે શેર બજાર ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે. BSE સેન્સેક્સ 746.29 પોઈન્ટ વધીને 80,604.08 પર બંધ થયું છે. જ્યારે NSE નિફ્ટી-50 ની વાત કરીએ તો 221.75 પોઈન્ટ વધીને 24,585.05 પર બંધ થયું છે. મહત્વની બાબત એ છે કે, છેલ્લા ઘણા દિવસોથી માર્કેટ ધીમું પડતાં મંદી જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી જે બાદ આજે ભારતીય શેર બજાર સારા પરિણામ સાથે ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું છે.
આ દરમિયાન આજના શેર માર્કેટમાં નિફ્ટી-50માં, અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝ, ટાટા મોટર્સ, ઇટર્નલ અને ટ્રેન્ટ ટોપ ગેનર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા, જ્યારે હીરો મોટોકોર્પ, BEL અને ભારતી Airtel ટોપ લૂઝર્સની લિસ્ટમાં સામેલ હતા.
આજના માર્કેટમાં મહત્વના મુદ્દા પર ધ્યાન આપીએ તો,
- BSE મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 44,921 પર 0.79 ટકાથી વધ્યો
- BSE સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 51,775.98 પર પણ લગભગ 0.35 ટકા વધ્યો
- NIFTY (નિફ્ટી) બેંક ઈન્ડેક્સ પણ 0.92 ટકા વધ્યો
- NIFTY મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 85 ટકા વધ્યો જ્યારે NIFTY સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 36 ટકા વધ્યો
ભારતીય શેર બજારમાં છેલ્લા બે ત્રણ અઠવાડિયાથી થઈ રહેલી મંદી અને ઘટાડાનું કારણ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર લાદવામાં આવેલા વધારાના ટેરિફને ગણવામાં આવી રહ્યું છે. આ ટેરિફના પરિણામે વિદેશી રોકાણકારો ભારતમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે અચકાય છે, ઉપરાંત મહત્વની બાબત એ છે કે, જો ભવિષ્યમાં ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે સંબધોમાં જો તણાવ આવશે તો ભારતીય માર્કેટની સ્થિતિમાં મોટો ફેરફાર આવી શકે છે.
આજનું ઓપનિંગ માર્કેટ:
આજે સોમવારે અઠવાડિયાના પહેલા કારોબારી દિવસે શરૂઆતમાં સ્થાનિક શેરબજારમાં મંદી જોવા મળી હતી. BSE સેન્સેક્સ 28 પોઈન્ટના નજીવા વધારા સાથે 79,885 પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 8 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,371 પર ખુલ્યો હતો. બેંક નિફ્ટી 5 પોઈન્ટના સહેજ ઘટાડા સાથે 54,999 પર ખુલ્યો.
આ પણ વાંચો: