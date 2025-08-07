મુંબઈ: આજે 7 ઓગસ્ટ, ગુરૂવારના રોજ સાપ્તાહિક સમાપ્તિના દિવસે શેરબજારમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી, પરંતુ ટ્રેડિંગના અંતે Sensex અને Nifty બંને વધારા સાથે બંધ થયા. શરૂઆતની નબળાઈ પછી, બજારમાં મજબૂત રિકવરી જોવા મળી. ખાસ કરીને મિડકેપ શેરોમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો અને ઇન્ડેક્સ નીચલા સ્તરથી 1000 પોઈન્ટથી વધુ સુધર્યો.
રોકાણકારોએ આઇટી, ફાર્મા અને ઓટો સેક્ટરમાં સારી ખરીદી જોઈ, જેના કારણે આ સેક્ટરના ઇન્ડેક્સ રેડ ઝોનમાં બંધ થયા. તે જ સમયે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઓઇલ-ગેસ અને રિયલ્ટી સેક્ટરના શેરમાં દબાણ જોવા મળ્યું. ટ્રેડિંગના અંતે BSE સેન્સેક્સ 79.27 પોઈન્ટ એટલે કે 0.10 ટકાના વધારા સાથે 80,623.26 પર બંધ થયો. NSE નિફ્ટી 21.95 પોઈન્ટ એટલે કે 0.09 ટકાના વધારા સાથે 24,596.15 પર બંધ થયો.
આજનું ઓપનિંગ શેર બજાર:
ભારતીય શેરબજાર આજે રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું હતું. કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસે આજે ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 281 અને 110 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા.
