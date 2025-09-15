શેરબજારમાં સપાટ શરૂઆત, સેન્સેક્સ 81,925 પર ખુલ્યો, નિફ્ટી 25,118 પર
કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે ભારતીય શેરબજાર સામાન્ય ઉછાળા સાથે ખુલ્યું. નિફ્ટી 25,118 પર અને સેન્સેક્સ 81,925ની સપાટી પર ખુલ્યા.
Published : September 15, 2025 at 10:10 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહની શરૂઆત આંશિક વૃદ્ધિ સાથે થઈ, પરંતુ રોકાણકારો સાવચેતી રાખી રહ્યાં છે, કારણ કે આ અઠવાડિયે વિશ્વની ઘણી કેન્દ્રીય બેંકો મહત્વપૂર્ણ નીતિગત બેઠકો યોજવા જઈ રહી છે. નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 4.90 પોઈન્ટ અથવા 0.02% ના નજીવા વધારા સાથે 25,118.90ની સપાટી પર ખુલ્યો, જ્યારે BSE સેન્સેક્સ 20.81 પોઈન્ટ અથવા 0.03% ના વધારા સાથે 81,925.51 પર ટ્રેડિંગ શરૂ કર્યું.
વૈશ્વિક દબાણ અને ફેડ મીટિંગ પર નજર
બેંકિંગ અને બજાર નિષ્ણાત અજય બાગાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ અઠવાડિયું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે 16 કેન્દ્રીય બેંકો નીતિગત નિર્ણયો લેશે. ભૂરાજકીય તણાવ, નીતિગત અસ્થિરતા અને ઇન્ડોનેશિયાથી યુકે સુધીના વિરોધ વચ્ચે યુએસ ફેડ મીટિંગ મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે. ભારતીય બજારો ફેડ દ્વારા દર ઘટાડવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેનાથી ડોલર નબળો પડશે અને ઉભરતા બજારોમાં મૂડી પ્રવાહ વધશે."
સેક્ટરલ અને મિડકેપ-સ્મોલકેપ સૂચકાંકો
NSEના વ્યાપક સૂચકાંકો મિશ્ર વલણ દર્શાવી રહ્યા છે. નિફ્ટી 100 માં થોડો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી મિડકેપ 100 અને સ્મોલકેપ 100 માં નજીવો વધારો નોંધાયો હતો.