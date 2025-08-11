મુંબઈ: આજે સોમવારે અઠવાડિયાના પહેલા કારોબારી દિવસે સ્થાનિક શેરબજારમાં મંદી જોવા મળી. BSE સેન્સેક્સ 28 પોઈન્ટના નજીવા વધારા સાથે 79,885 પર ખુલ્યો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 8 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,371 પર ખુલ્યો. બેંક નિફ્ટી 5 પોઈન્ટના સહેજ ઘટાડા સાથે 54,999 પર ખુલ્યો. રૂપિયો પણ ડોલર સામે 87.48 થી નબળો પડીને 87.53 પર ખુલ્યો.
ક્ષેત્રીય કામગીરી અને ટોચના શેરો:
આજે, ગ્રાહક ટકાઉ ક્ષેત્રમાં મહત્તમ દબાણ જોવા મળ્યું છે, જેનો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ એક ટકાથી વધુ ઘટ્યો. તે જ સમયે, નિફ્ટી ઓટો, આઇટી, મેટલ અને પીએસયુ બેંક ઇન્ડેક્સમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
ટોચના ગેનર્સ: SBIN, TRENT, NTPC, ULTRACEMCO, HDFCBANK
ટોચના લૂઝર્સ: ASIANPAINT, ICICIBANK, BAJAJFINSV, HCLTECH, TITAN
આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાજકીય સંકેતો:
અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચે રાજદ્વારી ગતિવિધિઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે ફોન પર વાત કરી હતી અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા અંગે ચર્ચા કરી હતી. આ ઉપરાંત તેમને ભારતની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપ્યું હતું. મહાટવાની બાબત એ છે કે, 15 ઓગસ્ટે અલાસ્કામાં યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પુતિન વચ્ચેની બેઠક પર વિશ્વભરની નજર ટકેલી છે, કારણ કે આ બેઠક યુક્રેન સંઘર્ષના ઉકેલનો સંકેત આપી શકે છે.
IPO અને બ્લોક ડીલ અપડેટ:
હોમ ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સનો બ્લોક ડીલ રૂપિયા 1,251 કરોડનો છે, બ્લુસ્ટોન જ્વેલરીનો IPO ખુલ્લો છે અને JSW સિમેન્ટનો IPO 56 ટકા સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. ઓલ ટાઇમ પ્લાસ્ટિકનો IPO સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થયો છે.
