શેર બજાર ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી, બેંક નિફ્ટીમાં ઉછાળો
ભારતીય શેરબજારમાં તેજીનો માહોલ યથાવત છે. આજે બુધવારે સેન્સેક્સમાં તેજી જોવા મળી હતી. NSE નિફ્ટી પણ 25000ના સ્તર પર પહોંચી ગયો છે.
Published : September 10, 2025 at 10:42 AM IST
મુંબઈ: બુધવારે ભારતીય શેરબજાર ઉછાળા સાથે ખુલ્યું છે. સેન્સેક્સ 403 પોઈન્ટ વધ્યો હતો. જ્યારે નિફ્ટી 123 પોઈન્ટથી વધુના વધારા સાથે 25000ની સપાટીની આસપાસ હતો. બેંક નિફ્ટી 260 પોઈન્ટ વધ્યો હતો. બેંક નિફ્ટી 54,480ની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.
આજે NSE પર પણ IT ઇન્ડેક્સમાં સારી ખરીદીનો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો હતો. PSU અને ખાનગી બેંકિંગ સૂચકાંકો વધી રહ્યા હતા. રિયલ્ટી, મીડિયા ઇન્ડેક્સમાં પણ સારી ગતિ જોવા મળી હતી.
આજે શેરબજારની શરૂઆતના સમયે, સેન્સેક્સ ગઈકાલના બંધની તુલનામાં 403 પોઈન્ટ વધીને 81,504 પર ખુલ્યો હતો. નિફ્ટી 24,991 પર ખુલ્યો હતો. જે 123 પોઈન્ટનો વધારો દર્શાવે છે. તેવી જ રીતે, બેંક નિફ્ટી 338 પોઈન્ટ વધીને 54,216 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. બીજી તરફ, ચલણ બજારમાં, રૂપિયો ફરીથી 4 પૈસા ઘટીને 88.14 ડોલર પર પોતાનો વ્યવસાય કરી રહ્યો હતો.
સેન્સેક્સના ટોપ ગેઇનર્સની યાદીમાં HCL ટેક, TCS, ટેક મહિન્દ્રા, ઇન્ફોસિસનો સમાવેશ થાય છે. સેન્સેક્સ 389 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 81495 પર છે. વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે, સ્થાનિક શેરબજારમાં હરિયાળી જોવા મળી રહી છે.
BSEનો સંવેદનશીલ સૂચકાંક સેન્સેક્સ 403 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 81,504ના સ્તરે ખુલ્યો. બીજી તરફ, NSEનો બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક નિફ્ટી-50 માંથી 50 શેરોએ સકારાત્મક નોંધ સાથે ટ્રેડિંગ શરૂ કર્યું. આજે તે 122 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,991 પર ખુલ્યો.