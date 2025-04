ETV Bharat / business

બ્લેક મંડે ! ટેરિફ વૉરના ભયથી વૈશ્વિક બજારમાં હાહાકાર, ભારતીય શેર બજાર ક્રેશ, સેન્સેક્સમાં 3300 પોઈન્ટનું ગાબડુ - STOCK MARKET

ભારતીય શેર બજાર ક્રેશ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 7, 2025 at 9:25 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 9:35 AM IST 1 Min Read

મુંબઈ: એશિયન બજારો અને વોલ સ્ટ્રીટમાં ભારે વેચવાલીથી વૈશ્વિક સંકેતોને પગલે સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ ભારે નુકસાન સાથે રેડ ઝોનમાં ખુલ્યા છે. BSE પર સેન્સેક્સ 3360 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 72,004.23ની સપાટી પર ખુલ્યો હતો. જ્યારે NSE પર નિફ્ટી 5 ટકાના ઘટાડા સાથે 21,758.40ની સપાટી પર ખુલ્યો છે. બજાર ખુલ્યા બાદ તરત ટોક્યોની નિક્કેઈ 225 ઇન્ડેક્સ લગભગ 8 ટકા અને ઓસ્ટ્રેલિયાનો S&P/ASX 200 6 ટકાથી વધુ ઘટીને તૂટી પડ્યો છે. શુક્રવારની બજાર

