મુંબઈ: શુક્રવારે કારોબારી સપ્તાહનાના અંતિમ દિવસે ભારતીય શેરબજારની શરૂઆત મજબૂત રહી. સેન્સેક્સ 300 પોઈન્ટના વધારા સાથે 81,020 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 90 પોઈન્ટ વધીને 24,820 ની ઉપર પહોંચી ગયો.
બેંક નિફ્ટીએ પણ 160 પોઈન્ટની મજબૂતાઈ દર્શાવી અને 54,235 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં થોડો વધારો નોંધાયો. શરૂઆતના સત્રમાં, બજારમાં 64% તેજીનો વેપાર થયો. સેક્ટરલ ઇન્ડેક્સની વાત કરીએ તો, ઓટો, રિયલ્ટી, મીડિયા અને ખાનગી બેંક શેરોમાં સૌથી વધુ વૃદ્ધિ જોવા મળી.
વૈશ્વિક બજારો તરફથી સકારાત્મક સંકેતો
રોકાણકારોને વૈશ્વિક બજારો તરફથી રાહતના સંકેતો મળ્યા છે. રોજગાર ડેટા પહેલા ગુરુવારે યુએસ બજારો મજબૂત રીતે બંધ થયા. ડાઉ જોન્સ 350 પોઈન્ટ ઉછળીને દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તર પર બંધ થયો, નાસ્ડેક 200 પોઈન્ટ વધ્યો, જ્યારે S&P 500 એ રેકોર્ડ બંધ નોંધાવ્યો.
યુએસ 10-વર્ષના બોન્ડ યીલ્ડ સતત બીજા દિવસે ઘટીને 4 મહિનાના નીચલા સ્તર 4.15% પર પહોંચી ગયો. એશિયન બજારોમાં પણ તેજીનો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો. જાપાનનો નિક્કી 380 પોઈન્ટ મજબૂત થયો, જ્યારે GIFT નિફ્ટી 50 પોઈન્ટ વધીને 24,885 ની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.