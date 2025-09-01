મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર સોમવારે લીલા રંગમાં નિશાનમાં મજબૂત રીતે બંધ થયું. શરૂઆતના ફ્લેટ ટ્રેડિંગ પછી, રોકાણકારો દ્વારા મજબૂત ખરીદીએ બજારના વલણને બદલી નાખ્યું. BSE સેન્સેક્સ 554.84 પોઈન્ટ અથવા 0.70% વધીને 80,364.49 પર બંધ થયો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 198.20 પોઈન્ટ અથવા 0.81% વધીને 24,625.05 પર બંધ થયો. ઓટો, IT અને મેટલ સેક્ટરમાં ખરીદીએ સૂચકાંકોને ટેકો આપ્યો. બેંક નિફ્ટી પણ 346 પોઈન્ટ વધીને 54,002 પર બંધ થયો. મજબૂત GDP ડેટા અને સ્થાનિક રોકાણકારો દ્વારા ભારે ખરીદીએ બજારની ભાવનાને સકારાત્મક રાખી.
સેન્સેક્સ કંપનીઓમાં, મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા, ટાટા મોટર્સ, ટ્રેન્ટ, એટરનલ, એશિયન પેઇન્ટ્સ અને ઇન્ફોસિસ મુખ્ય વધ્યા હતા. જોકે, સન ફાર્મા, ITC, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર અને ટાઇટન પાછળ રહ્યા હતા.
એપ્રિલ-જૂનમાં ભારતનું અર્થતંત્ર અપેક્ષા કરતાં વધુ મજબૂત 7.8 ટકાના દરે વધ્યું, જે પાંચ ક્વાર્ટરમાં સૌથી ઝડપી ગતિ હતી. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટેરિફ લાદ્યો તે પહેલાં, જે હવે ભવિષ્ય પર અસર કરી રહ્યું છે, જેના કારણે કાપડ જેવી મુખ્ય નિકાસ પર જોખમ ઊભું થયું છે. "ભારતનો Q1 GDP વૃદ્ધિ દર 7.8% છે, જે અંદાજ કરતાં વધુ છે, જેણે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે અર્થતંત્રની સ્થિતિસ્થાપકતામાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ મજબૂત બનાવ્યો છે.
જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, "આગામી કાઉન્સિલની બેઠકમાં GST તર્કસંગતકરણની અપેક્ષાઓ ભાવનાને મજબૂત બનાવી રહી છે, વિવેકાધીન વપરાશને ટેકો આપી રહી છે. આ આશાવાદ ખાસ કરીને ઓટો અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ જેવા ક્ષેત્રોને ફાયદો કરાવી રહ્યો છે.”
એશિયન બજારોમાં, શાંઘાઈનો SSE કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ પોઝિટિવ ઝોનમાં સ્થિર થયો હતો જ્યારે દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી અને જાપાનનો નિક્કી 225 ઇન્ડેક્સ નીચા સ્તરે બંધ થયો હતો. યુરોપના બજારો મોટાભાગે ઊંચા ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા હતા. શુક્રવારે યુએસ બજારો નીચા સ્તરે બંધ થયા હતા.
ગ્લોબલ ઓઇલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 0.92 ટકા વધીને USD 68.10 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો હતો. એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર, શુક્રવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ રૂ. 8,312.66 કરોડના મૂલ્યના ઇક્વિટી વેચ્યા હતા, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ રૂ. 11,487.64 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા.
શુક્રવારે, સેન્સેક્સ 270.92 પોઈન્ટ અથવા 0.34 ટકા ઘટીને 79,809.65 પર સ્થિર થયો હતો. નિફ્ટી 74.05 પોઈન્ટ અથવા 0.30 પ્રતિ ટકા ઘટીને 24,426.85 પર બંધ થયો હતો.
