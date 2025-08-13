ETV Bharat / business

તેજી સાથે બંધ થયું શેરબજાર, સેન્સેક્સ 304 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, નિફ્ટી 132 પોઈન્ટ ઉછળ્યો - STOCK MARKET CLOSING

ભારતીય શેરબજારમાં આજે તેજી જોવા મળી. સેન્સેક્સ 304.32 પોઈન્ટ વધીને 80,539.39 બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 131.95 પોઈન્ટ વધીને 24,619.35 પર બંધ થયો.

ગઈકાલના ભારે ઘટાડા પછી, આજે શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી. સેન્સેક્સ 304.32 પોઈન્ટ વધીને 80,539.39 બંધ થયો. જ્યારે નિફ્ટી 131.95 પોઈન્ટ વધીને 24,619.35 પર બંધ થયો. જો જોવામાં આવે તો, ગઈકાલે મંગળવારે ઘટાડા પછી, બજારે પોતાની મજબૂતી દર્શાવી અને તેજી સાથે બંધ થયો. આજે બજાર બંધ સમયે, સેન્સેક્સ 0.38 ટકા એટલે કે 304.32 પોઈન્ટ વધીને 80539.91 પોઈન્ટ પર બંધ થયો. તે જ સમયે, નિફ્ટી 0.54 ટકા એટલે કે 131.95 પોઈન્ટ વધીને 24,619.35 પોઈન્ટ પર બંધ થયો.

ગઈકાલે એટલે કે મંગળવારે ભારે ઘટાડા પછી, આજે શેરબજાર મોટા વધારા સાથે બંધ થયું. આજે સેન્સેક્સ 0.38% એટલે કે 304.32 પોઈન્ટના વધારા સાથે 80,539.91 પોઈન્ટ પર બંધ થયો. બીજી તરફ, નિફ્ટી 0.54% એટલે કે 131.95 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,619.35 પોઈન્ટ પર બંધ થયો. આજે NSE પર 3,058 શેરોમાં વેપાર થયો. આમાંથી 1,673 શેર વધારા સાથે બંધ થયા. બીજી તરફ, 1,292 શેર ઘટાડા સાથે બંધ થયા. આ ઉપરાંત, 93 શેરોના દરમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.

આજના ટોપ ગેનર શેર: એપોલો હોસ્પિટલનો શેર રૂ. 572ના વધારા સાથે રૂ. 7,808.50 પર બંધ થયો. હિન્દાલ્કોનો શેર રૂ. 33.45 ના વધારા સાથે રૂ. 700.50પર બંધ થયો. સિપ્લાનો શેર આજે રૂ. 39.40ના વધારા સાથે રૂ. 1,561 પર બંધ થયો.

ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબ્સનો શેર રૂ. 33.10ના વધારા સાથે રૂ. 1,235.40 પર બંધ થયો. હીરો મોટોકોર્પનો શેર રૂ. 123.50ના વધારા સાથે રૂ.4,768.70 પર બંધ થયો.

કયા શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો: અદાણી પોર્ટ્સનો શેર રૂ. 10.90ના ઘટાડા સાથે રૂ.1,319.60 પર બંધ થયો. ઇન્ડસઇન્ડ બેંકનો શેર રૂ. 9.60ના ઘટાડા સાથે રૂ.773.45 પર બંધ થયો. આઇટીસી રૂ. 2.25ના ઘટાડા સાથે રૂ.414.10 પર બંધ થયો.

ટાઈટન કંપનીનો શેર 20 રૂપિયા ઘટીને ₹3,466.80 પર બંધ થયો. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ ₹48 રૂપિયા ઘટીને ₹12,401 પર બંધ થયો.

