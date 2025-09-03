ETV Bharat / business

શેરબજારમાં સતત ત્રીજા દિવસે ઉછાળો, ભારતીય શેરબજાર ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું - STOCK MARKET

BSE સેન્સેક્સ 138.11 પોઈન્ટના વધારા સાથે ખુલ્યો. NSEનો નિફ્ટી-50 ઈન્ડેક્સ પણ 36.90 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,616.50ની સપાટી પર પર ખુલ્યો.

શેરબજારમાં સતત ત્રીજા દિવસે તેજી
શેરબજારમાં સતત ત્રીજા દિવસે તેજી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 10:03 AM IST

મુંબઈ: બુધવાર, ૩ સપ્ટેમ્બરના રોજ, ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે પણ તેજી જોવા મળી, બજારની શરૂઆત ગ્રીન ઝોનમાં કારોબાર સાથે થઈ. આ રીતે, આજે સતત ત્રીજો દિવસ છે જ્યારે બજારે ઉછળા સાથે ખુલ્યું છે.

BSE સેન્સેક્સ 138.11 પોઈન્ટ એટલે કે 0.17% ના વધારા સાથે 80,295.99 ની સપાટી પર ખુલ્યો. જ્યારે , NSE નિફ્ટી ૫૦ ઈન્ડેક્સ પણ આજે 36.90 પોઈન્ટ (0.15%)ના વધારા સાથે 24,616.50 પોઈન્ટ પર ખુલ્યો.

બુધવારે પણ બજાર ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું હતું, અને તરત જ તેનો ફાયદો ગુમાવી બેઠું અને રેડ ઝોનમાં આવી ગયું. જ્યારે નિફ્ટી ઈન્ડેક્સ પાછલા સ્તરોથી વધુ નીચે ગયો અને 24550 પોઈન્ટના સ્તરથી નીચે સરકી ગયો. બેંક નિફ્ટીમાં પણ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આઈટી સેક્ટર ઈન્ડેક્સમાં દબાણ છે.

તમને જણાવી દઈએ કે ગઈકાલે સેન્સેક્સ 155.60 પોઈન્ટ (0.19%)ના વધારા સાથે 80,520.09 પોઈન્ટ પર ખુલ્યો હતો અને નિફ્ટી 27.95 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,653.00 પોઈન્ટ પર ખુલ્યો હતો. જોકે, અંતે બજાર મોટા ઘટાડા સાથે લાલ રંગમાં બંધ થયું હતું.

ગઈકાલે મંગળવારે ભારતીય શેરબજાર ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું. બીએસઈનો સેન્સેક્સ અને એનએસઈનો નિફ્ટી રેડ ઝોનમાં બંધ થયો હતો. 30 શેરનો બીએસઈ સેન્સેક્સ 206.61 પોઈન્ટ ઘટીને 80,157.88 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો.

