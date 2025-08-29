મુંબઈ: આજે શુક્રવાર 29 ઓગસ્ટના રોજ ભારતીય શેરબજારોમાં સકારાત્મક શરૂઆત જોવા મળી. સવારે સેન્સેક્સ 140 પોઈન્ટથી વધુ ઉછળ્યો હતો. નિફ્ટી-50 પણ 40 પોઈન્ટ વધ્યો હતો. જોકે, બજાર ફરીથી ઉપરના સ્તરોથી થોડું નીચે ગયું. ભારતીય શેરબજારોમાં આજે સપ્ટેમ્બર શ્રેણી શરૂ થઈ રહી છે. તેની અસર બજાર પર દેખાઈ રહી છે.
NSE પર, નિફ્ટી FMCG, IT, મેટલ, પ્રાઇવેટ બેંક, ફાર્મા જેવા સૂચકાંકોમાં વધારો જોવા મળ્યો. ઓટો સૂચકાંકમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. નિફ્ટી 50 પર, HUL, નેસ્લે, એશિયન પેઇન્ટ્સ, ITC, કોટક બેંકમાં વધારો જોવા મળ્યો. ઇન્ડિયા VIX 2.8% ઘટ્યો. જ્યારે, M&M, બજાજ ઓટો, આઇશર મોટર્સ, NTPC, ટાઇટનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો.
સવારે એશિયન બજારોમાં નબળાઈ જોવા મળી હતી. જ્યારે ગઈકાલે યુએસ માર્કેટમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. મજબૂત GDP આંકડાઓના આધારે યુએસ માર્કેટે રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. ડાઉ જોન્સ 70 પોઈન્ટ વધ્યો હતો. આ રીતે તે રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર બંધ થયો હતો. યુએસ S&P 500 સતત બીજા દિવસે પણ જીવનકાળના ઉચ્ચ સ્તરે રહ્યો. નાસ્ડેક પણ 115 પોઈન્ટ વધીને બંધ થયો હતો.
આજે સવારે GIFT નિફ્ટી 24,675ની નજીક 30 પોઈન્ટ વધીને ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. ડાઉ ફ્યુચર્સ 70 પોઈન્ટ ઘટીને ટ્રેડ કરતા જોવા મળ્યા હતા. નિક્કી 175 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે શરૂઆત કરી હતી.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગઈકાલે ગુરુવારે ભારતીય શેરબજારમાં સેન્સેક્સ 706 પોઈન્ટ ઘટીને 80,080.57 પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટી-50 પણ 211.15 પોઈન્ટ અથવા 0.85 ટકા ઘટીને 24,500.90ની સપાટી પર બંધ થયો હતો. જોકે, આ સમયગાળા દરમિયાન, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ રૂ. 7,060.37 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા, જ્યારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ માત્ર રૂ. 6,516.49 કરોડના શેર વેચ્યા હતા.