2 દિવસની તેજી ગાયબ, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી ઘટાડા સાથે ખુલ્યા, નિફ્ટી 25000ની નીચે

શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ 101.03 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ખુલ્યો. નિફ્ટી 50.28 અંક ઘટીને 0.11 ટકાના ઘટીને નબળાઈ સાથે ખુલ્યો,

શેર બજાર
શેર બજાર (Etv Bharat (File))
Published : August 20, 2025 at 10:26 AM IST

મુંબઈ: બે દિવસના ઉછાળા બાદ આજે શેરબજારમાં તેજી ગાયબ થતી જોવા મળી છે. આજે, બુધવારે, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસની શરૂઆતમાં સેન્સેક્સ 101.03 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ખુલ્યો. બજાર ખુલતાની સાથે જ, સેન્સેક્સ 81,543,36 પોઈન્ટ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. આ સમય દરમિયાન, બીએસઈ બેંકમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો.

બીજી તરફ, નિફ્ટી 50.28 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ખુલ્યો. નિફ્ટીમાં 0.11 ટકાનું દબાણ જોવા મળ્યું. આ રીતે, નિફ્ટી 24,952 પર ખુલ્યો.

આજે સવારે, બજાર ખુલ્યાના થોડી મિનિટોમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 113.58 પોઈન્ટ એટલે કે 0.14 ટકા ઘટ્યો. તે સમયે તેનું સ્તર 81,530.81 પર હતું.

બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 29.10 પોઈન્ટ એટલે કે 0.12 ટકા ઘટીને 24,951.55 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. આ આંચકા પછી, નિફ્ટી ફરી એકવાર 25,000 પોઈન્ટની નીચે આવી ગયો.

આ રીતે સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે રોકાણકારોએ નફો બુકિંગ શરૂ કરી દીધું છે. જ્યારે વૈશ્વિક બજારમાંથી નકારાત્મક સંકેતો આવી રહ્યા છે. યુએસ-એશિયા બજારોમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. તેની અસર સ્થાનિક ઇક્વિટી બજાર પર દેખાઈ રહી છે. શરૂઆતના વેપારમાં, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

