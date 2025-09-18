ETV Bharat / business

શેર માર્કેટ સતત ત્રીજા દિવસે તેજી સાથે ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું, સેન્સેક્સ 320 પોઈન્ટ ઉછળ્યો

30 શેરો વાળા BSE સેન્સેક્સ 320.25 પોઈન્ટ વધીને 83,013.96 પર બંધ થયા, જ્યારે 50 શેરો વાળા NSE નિફ્ટી 93.35 પોઈન્ટ વધીને 25,423.60 પર બંધ થયો.

By PTI

Published : September 18, 2025 at 4:44 PM IST

મુંબઈ: ગુરુવારે સતત ત્રીજા દિવસે શેરબજાર વધારા સાથે ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે તેના મુખ્ય વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યો અને આ વર્ષે બે વધારાના વ્યાજ દર ઘટાડાની શક્યતા દર્શાવ્યા પછી બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 320 પોઈન્ટ વધીને 83,000 ની સપાટીથી ઉપર બંધ થયો.

30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 320.25 પોઈન્ટ અથવા 0.39 ટકા વધીને 83,013.96 પર સ્થિર થયો. દિવસ દરમિયાન, તે 447.5 પોઈન્ટ અથવા 0.54 ટકા વધીને 83,141.21 પર બંધ થયો. 50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી 93.35 પોઈન્ટ અથવા 0.37 ટકા વધીને 25,423.60 પર બંધ થયો.

સેન્સેક્સ કંપનીઓમાં, Eternal, Sun Pharma, Infosys, HDFC Bank, HCL Tech, Hindustan Unilever, Power Grid, ITC અને Adani Ports મુખ્ય ઉછાળામાં હતા. જોકે, ટાટા મોટર્સ, ટ્રેન્ટ, બજાજ ફાઇનાન્સ અને એશિયન પેઇન્ટ્સ પાછળ રહ્યા હતા.

એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી અને જાપાનનો નિક્કી 225 ઇન્ડેક્સ 1 ટકાથી વધુ વધ્યો હતો. જ્યારે શાંઘાઈનો SSE કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ 1 ટકાથી વધુ ઘટ્યો હતો. યુરોપના બજારો નોંધપાત્ર રીતે ઊંચા ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા હતા. બુધવારે યુએસ બજારો મિશ્ર નોંધ પર બંધ થયા હતા.

ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ અને વેલ્થ ટેક ફર્મ એનરિચ મનીના સીઈઓ પોનમુડી આર.એ જણાવ્યું હતું, "વૈશ્વિક મોરચે, યુએસ ફેડના 25 બેસિસ પોઇન્ટના દર ઘટાડાથી રોકાણકારોનો ઉત્સાહ વધ્યો."

ગ્લોબલ ઓઇલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 0.56 ટકા ઘટીને USD 67.57 પ્રતિ બેરલ થયું. એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ એક દિવસના વિરામ પછી બુધવારે ફરીથી રૂ. 1,124.54 કરોડના ઇક્વિટી વેચ્યા.

બુધવારે, સેન્સેક્સ 313.02 પોઈન્ટ અથવા 0.38 ટકા વધીને 82,693.71 પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટી 91.15 પોઈન્ટ અથવા 0.36 ટકા વધીને 25,330.25 પર બંધ થયો હતો.

