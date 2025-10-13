સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી નીચા મથાળે ખુલ્યા, સેન્સેક્સ 82,049 અને નિફ્ટી 25,175.80ની સપાટી પર

ETV Bharat / business

ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજારમાં નિરાશાજનક શરૂઆત થઈ, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી નીચા મથાળે ખુલ્યા હતાં. NIFTY

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 13, 2025 at 10:23 AM IST

1 Min Read
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજારમાં નિરાશાજનક શરૂઆત થઈ છે. સવારે 9:34 વાગ્યે, સેન્સેક્સ 422.88 પોઈન્ટ ઘટીને 82,077.94 પર બંધ રહ્યો અને નિફ્ટી 121.85 પોઈન્ટ અથવા 0.48 ટકા ઘટીને 25,163.50 પર ખુલ્યો હતો.

શરૂઆતના વેપારમાં સેન્સેક્સ 223 પોઈન્ટ અથવા 0.27 ટકા ઘટીને 82,278 પર બંધ રહ્યો. નિફ્ટી 105 પોઈન્ટ અથવા 0.42 ટકા ઘટીને 25,180 પર કારોબાર કરી રહ્યો છે

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચીન પર "કડક" ટેરિફની ચેતવણી આપ્યા બાદ, એશિયન બજારોમાં નબળાઈને પગલે ભારતીય શેરબજાર સોમવારે નીચા સ્તરે ખુલ્યા. સાવચેતીભર્યા વૈશ્વિક સેન્ટિમેન્ટે સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારોને અસર કરી, જેના કારણે તમામ ક્ષેત્રોમાં વ્યાપક વેચવાલી જોવા મળી.

નિફ્ટીના અંદાજ પર ટિપ્પણી કરતા નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે, "ગયા અઠવાડિયાની જેમ, અમે આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં અમારા અપસાઇડ ટાર્ગેટને 25,460 સુધી મર્યાદિત રાખીશું. સપ્તાહ આગળ વધતાં વોલેટિલિટી વધવાની ધારણા છે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "જોકે, નજીકનો સપોર્ટ 25,230/15 પર દેખાય છે. અપસાઇડ બેટ્સ ટાળવા માટે અમે 25,113 પછી સીધા ઘટાડાની રાહ જોઈશું." જોકે, વેચાણનું દબાણ વધુ વધ્યું.

સવારે 9:34 વાગ્યે, સેન્સેક્સ 82,077.94 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો, જે 422.88 પોઈન્ટ અથવા 0.51 ટકા ઘટીને હતો. જ્યારે નિફ્ટી 121.85 પોઈન્ટ અથવા 0.48 ટકા ઘટીને 25,163.50 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

