સ્માર્ટ મની મેનેજમેન્ટ, 12 સરળ આદતો તમારા ભવિષ્યને બનાવશે સુરક્ષિત
પૈસા બચાવવા કમાવવા જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. ખર્ચ નિયંત્રણ, ડિસ્કાઉન્ટનો યોગ્ય ઉપયોગ અને સેવિંગ જેવી સ્માર્ટ આદતો તમને મોટા નાણાકીય લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.
Published : September 13, 2025 at 5:47 PM IST
અમદાવાદ: આજના ઝડપી ગતિશીલ જીવનમાં, પૈસા કમાવવા જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે તેટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે બચત કરવી અને તેનું યોગ્ય રીતે સંચાલન કરવું. ઘણી વખત લોકો સારી આવક હોવા છતાં બચત કરી શકતા નથી અને મહિનાના અંતે નાણાકીય કટોકટીનો સામનો કરવો પડે છે. આવી સ્થિતિમાં, એ મહત્વનું છે કે આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં કેટલાક નાના ફેરફારો કરીએ અને સમજદારીપૂર્વક બચત વધારીએ. નિષ્ણાતો માને છે કે જો લોકો કેટલીક મૂળભૂત નાણાકીય આદતો અપનાવે, તો ઘર ખરીદવા, બાળકોનું શિક્ષણ અથવા નિવૃત્તિ જેવા મોટા ભવિષ્યના લક્ષ્યો માટે તૈયારી કરવી સરળ બની શકે છે.
1. બજેટ બનાવો
દર મહિને આવક અને ખર્ચનું બજેટ તૈયાર કરવું એ બચત તરફનું પ્રથમ અને મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. મોટાભાગના લોકો બજેટ બનાવે છે પરંતુ તેને જાળવી શકતા નથી. તમારી આવકનો ઓછામાં ઓછો 20% બચત માટે અલગ રાખવાનો પ્રયાસ કરો અને ધીમે ધીમે તેને 30-40% સુધી વધારશો.
2. રોકાણ કરવાની ટેવ વિકસાવશો
માત્ર બચત ફાયદાકારક નથી, રોકાણ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. બેંક RD, રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ SIP અથવા વીમા પૉલિસી જેવા નાના રોકાણો લાંબા ગાળે તમારા પૈસા વધારી શકે છે.
3. આવકને અલગ અલગ ખાતાઓમાં વહેંચો
પગારને બે ભાગમાં વહેંચવો એ સમજદારી છે. એક ભાગ દૈનિક ખર્ચ માટે રાખો અને બીજો બચત અને રોકાણ માટે. આ આપમેળે બચત સુરક્ષિત કરશે.
4. રોકાણમાં વિવિધતા રાખો
બધા પૈસા એક જ જગ્યાએ રોકાણ કરવા જોખમી છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, FD, PPF, બોન્ડ અને LIC જેવા વિકલ્પોમાં થોડા પૈસા રોકાણ કરો જેથી જોખમ ઓછું રહે અને વળતર સંતુલિત રહે.
5. બિનજરૂરી ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો
આવેગપૂર્ણ ખરીદી એ બચતનો સૌથી મોટો દુશ્મન છે. દરેક ખરીદી પહેલાં, તમારી જાતને પૂછો - "શું આ ખરેખર જરૂરી છે?" જો જવાબ 'ના' હોય, તો ખર્ચ કરવાનું ટાળો.
6. ક્રેડિટ કાર્ડનો જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરો
ક્રેડિટ કાર્ડ અનુકૂળ છે પરંતુ દુરુપયોગથી દેવું વધી શકે છે. સમયસર બિલ ચૂકવો અને વ્યાજ ટાળો. નો-કોસ્ટ EMI જેવા વિકલ્પો સમજદારીપૂર્વક પસંદ કરો.
7. બોનસ અને ઇન્ક્રીમેન્ટનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરો
બોનસ તાત્કાલિક ખર્ચ કરવાને બદલે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અથવા SIP માં રોકાણ કરો. આ નાનું પગલું ધીમે ધીમે મોટા ફંડમાં ફેરવાઈ શકે છે.
8. યોગ્ય બેંક પસંદ કરો
બેંક પસંદ કરતી વખતે, વ્યાજ દર, ચાર્જ અને ઑફર્સ પર ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે. યોગ્ય બેંક તમારા પૈસા વધારવામાં અને તમારી બચતને સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરે છે.
9. તમારી જીવનશૈલી બદલો
ઘણા બહાર ખાવા અથવા મોંઘા મનોરંજન પર ખર્ચ કરવાને બદલે ઘરે આર્થિક વિકલ્પો અપનાવો. નાના ફેરફારો તમારા ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરી શકે છે.
10. ડિસ્કાઉન્ટ અને ઑફર્સનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરો
ડિસ્કાઉન્ટ જોયા પછી બિનજરૂરી ખરીદી કરવાને બદલે જરૂરી ઉત્પાદન પસંદ કરો. યોગ્ય સમયે ડિસ્કાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવાથી મોટી બચત થઈ શકે છે.
11. સેવિંગ
દર મહિને તમારા બચત ખાતામાંથી ઓટો ડેબિટ સેટ કરો. આ ખાતરી કરશે કે તમારી બચત અટક્યા વિના વધતી રહેશે.
12. લાંબા ગાળાના વિચારો
હંમેશા લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણથી નાણાકીય નિર્ણયો લો. નિવૃત્તિ આયોજન, બાળકોનું શિક્ષણ અથવા ઘર ખરીદવા જેવા મુખ્ય લક્ષ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને બચત કરો અને રોકાણ કરો.
